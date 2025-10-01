Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафос – Бавария – 1:5. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Пафос
30.09.2025 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
Лига чемпионов
01 октября 2025, 00:37 | Обновлено 01 октября 2025, 01:14
Пафос – Бавария – 1:5. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча второго тура основного раунда Лиги чемпионов

Пафос – Бавария – 1:5. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Во вторник, 30 сентября, проходиk матч второго тура основного раунда лиги чемпионов между «Пафосом» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимаk стадион «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Мюнхена добыли эффектную победу со счетом 5:1. на голы Кейна, Джексона, Геррейру и Олисе хозяева поля ответили лишь точным ударом Оршича.

С 6 очками «Бавария» возглавила турнирную таблицу ЛЧ. «Пафос» с 3 очками занял 27-ю позицию.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Пафос – Бавария – 1:5

Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейру, 20, Джексон, 31, Олисе, 68

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Пафос).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария), асcист Майкл Олисе.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария), асcист Николас Джексон.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Майкл Олисе.
Пафос Бавария Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
