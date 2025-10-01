Пафос – Бавария – 1:5. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 30 сентября, проходиk матч второго тура основного раунда лиги чемпионов между «Пафосом» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимаk стадион «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Гости из Мюнхена добыли эффектную победу со счетом 5:1. на голы Кейна, Джексона, Геррейру и Олисе хозяева поля ответили лишь точным ударом Оршича.

С 6 очками «Бавария» возглавила турнирную таблицу ЛЧ. «Пафос» с 3 очками занял 27-ю позицию.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Пафос – Бавария – 1:5

Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейру, 20, Джексон, 31, Олисе, 68