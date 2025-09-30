Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Пафос
30.09.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе в городе Лимасол, Кипр. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте еврокубка Пафос сыграл вничью с Олимпиакосом со счетом 0:0. А мюнхенцы разобрались с Челси – 3:1.

Следующие соперники Пафоса и Баварии в ЛЧ 2025/26:

  • Пафос: Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага
  • Бавария: Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортинг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Трансляция матча

Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
