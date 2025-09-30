Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе в городе Лимасол, Кипр. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На старте еврокубка Пафос сыграл вничью с Олимпиакосом со счетом 0:0. А мюнхенцы разобрались с Челси – 3:1.

Следующие соперники Пафоса и Баварии в ЛЧ 2025/26:

Пафос: Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага

Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага Бавария: Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортинг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ

