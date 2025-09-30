Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
30 сентября состоится матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос и Бавария.
Поединок пройдет на стадионе в городе Лимасол, Кипр. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На старте еврокубка Пафос сыграл вничью с Олимпиакосом со счетом 0:0. А мюнхенцы разобрались с Челси – 3:1.
Следующие соперники Пафоса и Баварии в ЛЧ 2025/26:
- Пафос: Кайрат, Вильярреал, Монако, Ювентус, Челси, Славия Прага
- Бавария: Брюгге, ПСЖ, Арсенал, Спортинг, Юнион Сен-Жилуаз, ПСВ
Пафос – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтых в октябре ожидает два поединка
Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле