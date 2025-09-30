30 сентября на Альфамега (Лимассол) пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Пафос встретится с Баварией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Пафос

Команда даже не молода, она вообще юна, особенно если говорить о времени при нынешних владельцах и тренерском штабе. Но уже получается добиваться постоянных и довольно ярких успехов - последовательно выиграны кубок и чемпионат Кипра, при том, что параллельно триумфу в национальном первенстве неплохо проявили себя футболисты в Лиге конференций.

Сейчас тоже был относительно хороший старт на внутренней арене. Но, главное, получилось прорваться в основной раунд Лиги чемпионов - с первой же попытки. Для этого пришлось пройти в квалификации таких опытных противников, как Маккаби Тель-Авив, Динамо Киев и Црвену Звезду. А уже там, в первом туре, оставшись вдесятером из-за удаления Бруну Соузы, киприоты выстояли на 0:0 на поле Олимпиакоса.

Бавария

Клуб под руководством Венсана Компани сумел отвоевать утраченные позиции - бельгийца приглашали после бестрофейного 2023/2024, и тот вернул серебряную салатницу с комфортным запасом. Правда, все же это было некоей обязательной программой для гранда (как и Суперкубок в августе), а в других турнирах до титулов немцы так и не добрались.

Новый сезон для фаворита из Мюнхена складывается вполне ожидаемо. Кейн (и не только) вовсю забивает, и с завоеванием побед в основном нет проблем. Даже Челси в прошлом туре Лиги чемпионов обыграли с уверенностью. Впрочем, англичане там откровенно наломали дров, которых бы хватило на несколько матчей - и автогол, и пенальти, и обрезка на своей половине поля. Возможно, полет на средиземноморский остров сложиться сложнее...

Статистика личных встреч

Впервые лучший клуб Германии приедет к этому молодому сопернику.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют гости. Они намного выше классом, так что стоит поставить на то, что Кейн и компания победят с форой -2 гола (коэффициент - 1,7).