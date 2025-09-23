Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 сентября.

1. Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

2. Кто завоевал Kopa Trophy? Снова он! Назван лучший молодой игрок 2025 года

Ламин Ямаль второй год подряд завоевал эту награду

3. Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025

Айтана Бонмати снова стала лучшей футболисткой года!

4A. На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года

ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов

4B. Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года

Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции

5A. Лучший бомбардир года. Определен обладатель Muller Trophy

Виктор Дьекереш получил награду

5B. Лучший вратарь года, который стал ненужным! Известен обладатель Яшин Трофи

Награда досталась Джанлуиджи Доннарумме

6A. Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

6B. Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари

Донецкая команда одержала тяжелую победу

6C. Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь

«Львы» завоевали первую победу в новом сезоне УПЛ

7. Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику

«Марсель» победил со счетом 1:0

8A. Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025

Сборная Мира переиграла команду Европы со счетом 15:9, ключевой стала победа Фритца

8B. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок

Помимо Элины, Украину на тысячнике в Китае представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

9. Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина

Боксер стал чемпионом мира в другой категории