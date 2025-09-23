Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
23 сентября 2025, 11:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:01
Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо

Главные новости за 22 сентября на Sport.ua

Золотой мяч для Дембеле, фиаско Забарного и ПСЖ, ничья Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 22 сентября.

1. Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

2. Кто завоевал Kopa Trophy? Снова он! Назван лучший молодой игрок 2025 года
Ламин Ямаль второй год подряд завоевал эту награду

3. Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025
Айтана Бонмати снова стала лучшей футболисткой года!

4A. На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов

4B. Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции

5A. Лучший бомбардир года. Определен обладатель Muller Trophy
Виктор Дьекереш получил награду

5B. Лучший вратарь года, который стал ненужным! Известен обладатель Яшин Трофи
Награда досталась Джанлуиджи Доннарумме

6A. Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

6B. Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Донецкая команда одержала тяжелую победу

6C. Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
«Львы» завоевали первую победу в новом сезоне УПЛ

7. Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику
«Марсель» победил со счетом 1:0

8A. Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025
Сборная Мира переиграла команду Европы со счетом 15:9, ключевой стала победа Фритца

8B. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Помимо Элины, Украину на тысячнике в Китае представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

9. Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина
Боксер стал чемпионом мира в другой категории

По теме:
Бронза – Магучих, суперматч Эпицентр – Кривбасс, еще одна осечка Гвардиолы
Гол Судакова, ассист Малиновского, шоу на Олд Траффорд
Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток
главные новости
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
