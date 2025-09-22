Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Женский Золотой мяч завоевала испанка Айтана Бонмати из каталонской Барселоны. Награду вручил легендарный испанский экс-хавбек Андрес Иньеста.

Бонмати завоевала третий ЗМ в карьере. Он становилась лучшей футболисткой года в 2023 и 2024 годах.