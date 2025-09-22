Другие новости22 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 22 сентября 2025, 23:40
Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025
Айтана Бонмати снова стала лучшей футболисткой года!
22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).
Женский Золотой мяч завоевала испанка Айтана Бонмати из каталонской Барселоны. Награду вручил легендарный испанский экс-хавбек Андрес Иньеста.
Бонмати завоевала третий ЗМ в карьере. Он становилась лучшей футболисткой года в 2023 и 2024 годах.
