Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025
22 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 22 сентября 2025, 23:40
1132
0

Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025

Айтана Бонмати снова стала лучшей футболисткой года!

Третий год подряд! Определена обладательница женского Золотого мяча 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Айтана Бонмати

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Женский Золотой мяч завоевала испанка Айтана Бонмати из каталонской Барселоны. Награду вручил легендарный испанский экс-хавбек Андрес Иньеста.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бонмати завоевала третий ЗМ в карьере. Он становилась лучшей футболисткой года в 2023 и 2024 годах.

По теме:
Дембеле – второй игрок в истории ПСЖ, завоевавший Золотой мяч
ВИДЕО. Дембеле расплакался на церемонии награждения Золотой мяч 2025
Шокирующее место Рафиньи. Итоговая десятка рейтинга Золотого мяча 2025
Золотой мяч женский футбол лучший игрок Айтана Бонмати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
