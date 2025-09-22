Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
22 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 22 сентября 2025, 23:24
Кто завоевал Kopa Trophy? Снова он! Назван лучший молодой игрок 2025 года

Ламин Ямаль второй год подряд завоевал эту награду

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший молодой игрок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Им стал 18-летний вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль. Испанец получил Kopa Trophy. Награду вручил французский экс-защитник Рафаэль Варан.

Ямаль второй год подряд завоевал эту награду. Он также претендует и на Золотой мяч 2025.

Лучшей молодой футболисткой года стала 19-летняя испанка Вики Лопес из Барселоны.

Стала известна обладательница награды Socrates Award 2025
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
Kopa Trophy лучший молодой игрок Ламин Ямаль Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
