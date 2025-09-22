Кто завоевал Kopa Trophy? Снова он! Назван лучший молодой игрок 2025 года
Ламин Ямаль второй год подряд завоевал эту награду
22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).
Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший молодой игрок.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Им стал 18-летний вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль. Испанец получил Kopa Trophy. Награду вручил французский экс-защитник Рафаэль Варан.
Ямаль второй год подряд завоевал эту награду. Он также претендует и на Золотой мяч 2025.
Лучшей молодой футболисткой года стала 19-летняя испанка Вики Лопес из Барселоны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок поразил ворота бывшей команды
«Горняки» не отказались от идеи подписания Александра Назаренко