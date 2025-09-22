Кто завоевал Kopa Trophy? Снова он! Назван лучший молодой игрок 2025 года

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший молодой игрок.

Им стал 18-летний вундеркинд каталонской Барселоны Ламин Ямаль. Испанец получил Kopa Trophy. Награду вручил французский экс-защитник Рафаэль Варан.

Ямаль второй год подряд завоевал эту награду. Он также претендует и на Золотой мяч 2025.

Лучшей молодой футболисткой года стала 19-летняя испанка Вики Лопес из Барселоны.