Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. 40 лет назад Мишель Платини получил третий подряд Золотой мяч
Франция
24 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 24 декабря 2025, 22:42
Знаменитый хавбек Ювентуса выиграл престижный приз в 1983, 1984 и 1985 годах

Ballon d'Or. Мишель Платини, 1985

24 декабря исполнилось ровно 40 лет со дня исторического достижения Мишеля Платини. В 1985 году он стал обладателем своего третьего подряд Золотого мяча, награды лучшему футболисту Европы.

Французский полузащитник, выступавший за итальянский «Ювентус», получил Золотой мяч 1985. Об этом официально было объявлено 24 декабря 1985 года изданием France Football. Это был третий подряд триумф Платини в престижном рейтинге после побед в 1983 и 1984 годах.

Мишель считался лучшим футболистом Европы начала 1980‑х. Платини стал первым игроком в истории, кто выиграл Золотой мяч три года подряд, что на тот момент было уникальным достижением. Лишь спустя много лет этот рекорд повторил Лионель Месси, выигравший три Золотых мяча подряд в период с 2009 по 2011 год.

В 1985 году Платини набрал рекордное количество очков в голосовании (127) обойдя таких конкурентов, как Пребен Элькьер из Вероны и Бернд Шустер из Барселоны.

Мишель Платини выиграл Золотой мяч в 1983, 1984 и 1985 годах

