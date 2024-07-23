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  4. «Футбол – не олимпийский вид спорта». Платини озадачил странным заявлением
Франция
23 июля 2024, 00:57 |
182
2

«Футбол – не олимпийский вид спорта». Платини озадачил странным заявлением

Легенда заявил, что не намерен следить за футбольным турниром Олимпиады

23 июля 2024, 00:57 |
182
2
«Футбол – не олимпийский вид спорта». Платини озадачил странным заявлением
Twitter. Мишель Платини

Вскоре в Париже начнутся Олимпийские игры 2024, церемония открытия запланирована на пятницу, 27 июля.

Сборная Франции U-23 по футболу под руководством Тьерри Анри проведет первый матч турнира в Марселе против США U-23 в среду, 24 июля.

Однако легенда французского футбола Мишель Платини заявил, что не намерен следить за футбольным турниром Олимпиады.

«Меня не интересует олимпийская сборная Франции по футболу. Футболу нет места на Играх, поскольку он не является олимпийским видом спорта. Мы представляем футбол, потому что это вид спорта, который заполняет стадионы. Футбол привлекает больше всего зрителей.

В ФИФА никогда не хотели, чтобы лучшие игроки мирового футбола принимали участие в Олимпиаде. Страны, которые принимали участие, могут привезти только команды B, C, D. Это не вызывает интереса и не имеет смысла».

Платини, который занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год, подчеркнул, что Олимпийские игры не являются самым важным футбольным соревнованием. Платини стал последним факелоносцем зимних Олимпийских игр 1992 во французском Альбервиле, и Зинедин Зидан может последовать его примеру на церемонии открытия в пятницу в Париже.

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Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде Мишель Платини Тьерри Анри сборная Франции по футболу U-23 Зинедин Зидан
Николай Степанюк Источник: Midi Libre
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Комментарии 2
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Muskrat2
Це не футбол не олімпійський вид спорту, а корупційні чиновники щось не поділили. А обмеження на вік виглядає як пережиток часів рабства - люди як худоба.
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0
Sergey Romanchik
А в чём он не прав??? Насколько потерял турнир хоккейный в зимней Олимпиаде, когда игрокам НХЛ не разрешила ехать...Так и здесь...Из за загруженности команд невозможно отправить сильнейших футболистов на Олимпиаду...А был бы крутой турнир...Условно лучших 16 команд в мире....При чём сразу если бы с плей офф начинали с 1/8 финала...Было бы круто 
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0
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