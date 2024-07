«Футбол – не олимпийский вид спорта». Платини озадачил странным заявлением

Вскоре в Париже начнутся Олимпийские игры 2024, церемония открытия запланирована на пятницу, 27 июля.

Сборная Франции U-23 по футболу под руководством Тьерри Анри проведет первый матч турнира в Марселе против США U-23 в среду, 24 июля.

Однако легенда французского футбола Мишель Платини заявил, что не намерен следить за футбольным турниром Олимпиады.

«Меня не интересует олимпийская сборная Франции по футболу. Футболу нет места на Играх, поскольку он не является олимпийским видом спорта. Мы представляем футбол, потому что это вид спорта, который заполняет стадионы. Футбол привлекает больше всего зрителей.

В ФИФА никогда не хотели, чтобы лучшие игроки мирового футбола принимали участие в Олимпиаде. Страны, которые принимали участие, могут привезти только команды B, C, D. Это не вызывает интереса и не имеет смысла».

Платини, который занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год, подчеркнул, что Олимпийские игры не являются самым важным футбольным соревнованием. Платини стал последним факелоносцем зимних Олимпийских игр 1992 во французском Альбервиле, и Зинедин Зидан может последовать его примеру на церемонии открытия в пятницу в Париже.

