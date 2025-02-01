ФОТО. Салах забил 20 голов в сезоне АПЛ. Игрок повторил достижение легенд

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах реализовал пенальти в матче АПЛ против Борнмута и достиг показателя в 20 голов в текущем сезоне чемпионата Англии.

Египтянин в пятый раз в карьере забивает 20+ голов в сезоне АПЛ. Салах стал только пятым игроком в истории, кто забивал 20 или больше голов в пяти разных сезонах чемпионата Англии.

До Мохамеда это делали Алан Ширер, Тьерри Анри, Гарри Кейн и Серхио Агуэро. Лидирует в этом списке Ширер, у которого семь разных сезонов с 20+ голами АПЛ.