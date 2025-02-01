Англия01 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:50
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ФОТО. Салах забил 20 голов в сезоне АПЛ. Игрок повторил достижение легенд
Игрок проводит очередной невероятный сезон
01 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:50
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Форвард Ливерпуля Мохамед Салах реализовал пенальти в матче АПЛ против Борнмута и достиг показателя в 20 голов в текущем сезоне чемпионата Англии.
Египтянин в пятый раз в карьере забивает 20+ голов в сезоне АПЛ. Салах стал только пятым игроком в истории, кто забивал 20 или больше голов в пяти разных сезонах чемпионата Англии.
До Мохамеда это делали Алан Ширер, Тьерри Анри, Гарри Кейн и Серхио Агуэро. Лидирует в этом списке Ширер, у которого семь разных сезонов с 20+ голами АПЛ.
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