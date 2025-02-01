Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Салах забил 20 голов в сезоне АПЛ. Игрок повторил достижение легенд
Англия
01 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:50
723
1

ФОТО. Салах забил 20 голов в сезоне АПЛ. Игрок повторил достижение легенд

Игрок проводит очередной невероятный сезон

01 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:50
723
1
ФОТО. Салах забил 20 голов в сезоне АПЛ. Игрок повторил достижение легенд
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах реализовал пенальти в матче АПЛ против Борнмута и достиг показателя в 20 голов в текущем сезоне чемпионата Англии.

Египтянин в пятый раз в карьере забивает 20+ голов в сезоне АПЛ. Салах стал только пятым игроком в истории, кто забивал 20 или больше голов в пяти разных сезонах чемпионата Англии.

До Мохамеда это делали Алан Ширер, Тьерри Анри, Гарри Кейн и Серхио Агуэро. Лидирует в этом списке Ширер, у которого семь разных сезонов с 20+ голами АПЛ.

По теме:
Эланга – третий игрок в истории Ноттингема по количеству ассистов в АПЛ
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
ВИДЕО. Как Эвертон забил Лестеру за 10 секунд и установил 2 клубных рекорда
Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Серхио Агуэро Тьерри Анри Гарри Кейн Алан Ширер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Футбол | 01 февраля 2025, 16:31 5
Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал

Яркая победа Лесников

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01 февраля 2025, 10:07 6
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину

Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд в «Металлист 1925»

ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01.02.2025, 09:22
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Футбол | 01.02.2025, 11:30
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01.02.2025, 01:35
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Пенка очень левая
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 45
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 1
Бокс
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем