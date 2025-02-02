В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас Смотреть трансляцию

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