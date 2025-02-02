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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
02.02.2025 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 февраля 2025, 07:53 |
6
0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии

02 февраля 2025, 07:53 |
6
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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