02.02.2025 16:00 - : -
Англия02 февраля 2025, 07:53 |
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Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии
02 февраля 2025, 07:53 |
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В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Кристал ПэласСмотреть трансляцию
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