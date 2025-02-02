2 февраля на «Олд Траффорд» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда продолжает проводить один из самых ужасных сезонов в своей истории. Пока что явно запоздалое увольнение тен Хага сделало только хуже. Остается только гадать, как бы подготовил красных дьяволов Рубен Аморим, если бы ему дали спокойно поработать с лета. Но исправлять на ходу у португальца, принявшего кризисный клуб в ноябре, не получается. В Лиге Европы англичане прибавили, и выиграли все матчи при новом менеджере, в том числе, в январе, у Рейнджерс и румынского ФКСБ. Безусловно, порадовали манкунианцы в кубке, сумев вдесятером выиграть у Арсенала, пусть и по пенальти. Но в АПЛ результаты становились только хуже. В прошлом туре с Фулхэмом, впрочем, при крайне скучном поединке получилось в итоге добиться победы - конечно же, 1:0.

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Кристал Пэлас

Клуб тоже провалил старт нового сезона. Хотя весной новый менеджер, Оливер Гласнер, приятно порадовал неплохими результатами, что позволили закончить тот чемпионат в верхней части турнирной таблицы. Но руководство проявило доверие к австрийцу даже когда восемь первых матчей в Премьер-Лиге принес только три очка, а 1:0 с Тоттенхэмом были единственной победой вплоть до зимы. Но потом удалось прибавить, и стабильно набирали очки - только с Арсеналом провалились, уступив 1:5. А в крайних турах, помимо ничьей с Челси, лишь побеждали - не только с Саутгемптоном и Лестером, но и с Вест Хэмом, причем на выезде. Заканчивая январь в Брентфордом, допустили осечку. Причем свой гол, что оформил итоговые 2:1, забили на 88-й минуте, толком не возродив интригу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стекольщики выиграли оба матча прошлого сезона. Да и в нынешнем была нулевая ничья в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество МЮ. Но у него хронические проблемы со сколько-нибудь организованными командами, потому стоит подумать о ставке на то, что подопечные Гласнера не проиграют (коэффициент - 1,86).