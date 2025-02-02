2 февраля в 16:00 стартовал поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристалл Пелас».

Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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В этом матче нападающий Жан-Филипп Матета отличился дублем.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2

Голы: Матета, 64, 89

Видеообзор матча: