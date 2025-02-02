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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
02.02.2025 16:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:06
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0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2. Дубль Матеты. Видео голов и обзор

Смотрите видеосмотр матча 24-го тура АПЛ

02 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:06
101
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2. Дубль Матеты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 16:00 стартовал поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристалл Пелас».

Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом матче нападающий Жан-Филипп Матета отличился дублем.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2

Голы: Матета, 64, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жан-Филипп Матета Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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