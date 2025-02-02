02.02.2025 16:00 – FT 0 : 2
Англия02 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:06
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Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2. Дубль Матеты. Видео голов и обзор
Смотрите видеосмотр матча 24-го тура АПЛ
02 февраля 2025, 21:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 22:06
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2 февраля в 16:00 стартовал поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристалл Пелас».
Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
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В этом матче нападающий Жан-Филипп Матета отличился дублем.
Английская Премьер-лига. 24-й тур. 2 февраля
Манчестер Юнайтед – Кристал Пелас – 0:2
Голы: Матета, 64, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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