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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
02.02.2025 16:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
02 февраля 2025, 17:57 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:03
474
6

Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас

Дубль французского форварда принес 3 очка команде Оливера Гласнера

02 февраля 2025, 17:57 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:03
474
6
Невероятный Матета. Ман Юнайтед дома уступил Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Матч принимал Олд Траффорд в Манчестере.

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В первой половине матча хозяева поля намного больше владели мячом, но по-настоящему опасный момент у ворот Дина Хендерсон возник лишь 1 раз: на 5-й минуте матча опасно пробивал Коби Мейну, но кипер «орлов» перевел мяч в штангу. Контратаки «Кристал Пэлас» были довольно опасными, но забить команда Оливера Гласнера после довольно неплохих моментов так и не смогла, команды ушли на перерыв при счете 0:0 на табло Олд Траффорд.

В начале второго тайма гости большее количество времени контролировали мяч, создали несколько опасных моментов, один из которых конвертировал в гол Жан-Филипп Матета: на 64-й минуте француз забил в ворота Андре Онана. После не самого выдающегося первого тайма для «красных дьяволов» с точки зрения угрозы воротам соперника, вторая половина матча была еще более удручающей. Команда Рубена Аморима даже после пропущенного гола не создала ничего конкретного в атаке. На 89-й минуте Матета сделал дубль и окончательно похоронил шансы «манкунианцев» на камбэк. Матч завершился со счетом 0:2.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 29 очками занял 13-ю позицию чемпионата Англии, а «Кристал Пэлас» с 30 баллами занял 12 место.

Английская Премьер-лига. 24-й тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Матета, 64, 89

Предупреждения: Магуайр, 49, Фернандеш, 64, Угарте, 74 – Хьюз, 72

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинез (де Лигт, 82), Магуйар, Йоро, Далот, Фернандеш, Угарте, Мазрауи (Зиркзе, 70), Гарначо, Мейну (Хойлунд, 70), Диалло

Кристал Пэлас: Хендерсон, Гейи, Лакруа, Ричардс, Митчел (Клайн, 88), Лерма, Хьюз (Вортон, 88), Муноз, Камада (Эзе, 61), Сарр (Девенни, 90+7), Матета

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
1 пас и три цз позади нападающих "Крыстал Пеласа" (ахахха, так в заметке написано). Аморим обещал, что будут продолжать страдать - не обманул.
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+1
Gargantua81
еще и не везет МЮ. 
результат не по игре. да еще и Мартинеса потеряли, а он пожалуй второй после Диалло, кто держал уровень.
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0
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T-800
да, португальская школа переоценена. на одного Моуриньо, их Лобановского, все остальные яремченки-михайличенки среднестатистические
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-2
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