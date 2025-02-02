«Унизительно?» Аморим дал пресс-конференцию после неудачи с Кристал Пэлас

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал пресс-конференцию после матча 24-го тура Английской Премьер лиги, в котором его команда уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Это был тяжелый день – и поражение, и травма Лисандро Мартинеса...

– Да, тяжелый день для команды, для болельщиков, мы снова проиграли. Мы улучшили некоторые моменты игры, мы лучше контролировали игру, больше владели мячом, у нас были ситуации, но, в конце концов, мы получили два гола, которых могли избежать. И Лича очень важен для нас, не только как футболист, но и как человек с характером, особенно в трудные моменты. Так что теперь нам пора помочь Личу, как он это делает уже долгое время.

– Насколько серьезной выглядит травма?

– Я думаю, это плохая ситуация. Давайте подождем ответ врачей, чтобы оценить ситуацию, но я думаю, что она серьезная.

– Рубен, команда не забивала в девяти матчах этого сезона, по-прежнему с минусовой разницей мячей, два нападающих сегодня на скамейке запасных. Чувствуете ли вы, что вас подвела клубная иерархия, что они до сих пор не привлекли бомбардира?

– Нет, нет. Но все не так. Сегодня мы решили сыграть с Кобби ( прим. – Майну), чтобы использовать его характеристики. Я не имею ничего против Расмуса (прим. – Хойлунда) или Джоша (прим. – Зиркзе). И иногда команда забивает голы, создавая ситуации, чтобы использовать нужные характеристики. Это не значит, что если вы играете с двумя нападающими, то забьете больше голов. Так что я думаю, что это проблема для команды, и мы постоянно говорим об этом. Нам нужно улучшить наши показатели в каждом аспекте игры, особенно в забивании голов.

– Рубен, это еще одно домашнее поражение. Каждый раз, когда вы приходите сюда, вы должны прийти и объяснить это, и я думаю, что мы уходим и думаем, что ситуация улучшится. Но, похоже, не улучшается. Почему?

– Я думаю, что игра улучшилась, не намного, но я думаю, что мы играем лучше, чем в других матчах. Даже против «Саутгемптона», я думаю, мы играли лучше сегодня. Но, конечно, когда вы продолжаете проигрывать, особенно дома, у вас возникает чувство, что это ничего не значит, небольшие улучшения в команде. Так что давайте повторим и посмотрим на следующую игру

– Рубен, насколько вам нужна помощь в день дедлайна, насколько вам нужно, чтобы кто-то помог вам в атаке в это окно до его закрытия?

– Мы стараемся сделать все, чтобы улучшить команду, не совершая ошибок прошлого, и пытаясь сбалансировать срочность момента, поэтому мы знаем все аспекты нашего клуба в данный момент, но мы стараемся сделать все.

– Поможет ли вам в этом плане выход Маркуса Рэшфорда?

– Посмотрим, есть еще один день, давайте подождем, пока окно не закроется.

– Рубен, вы очень четко обозначили ситуацию с Маркусом, ваши стандарты и то, чего вы ожидаете. Но если он перейдет в «Астон Виллу» и забьет много голов в то время, когда команда «Юнайтед» не может забивать голы, нет ли реальной опасности, что это будет выглядеть унизительным для футбольного клуба и проблемой для вас?

– Унизительно?

– Стыдно для клуба.

– Это не унизительно. Когда вы отдаете игрока в аренду, и я не знаю, думаю, это не официально, когда вы отдаете игрока в аренду, вы ожидаете, что он будет играть и совершенствоваться, так что ничего унизительного в этом нет. Я понимаю вопрос, но я просто сосредоточен на своих игроках, вот и все. Так что когда окно закроется, я буду действительно сосредоточен только на нашей команде и на ее улучшении.

– Я ценю все, что вы сказали о линии нападения и попытках привлечь кого-то, но, по-моему, только четыре команды забили меньше голов, чем «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге в этом сезоне. Можете ли вы позволить себе не купить кого-нибудь до дедлайна? Ведь если вы никого не купите, то не будет никаких оснований полагать, что голы придут откуда-то.

– Да, мы должны совершенствоваться как команда, чтобы забивать голы, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Этот рынок очень тяжел для клубов, заключать какие-то сделки здесь очень сложно. И когда ты находишься в такой ситуации, то иногда совершаешь ошибки, но мы стараемся сделать все возможное. Мы очень хотим улучшиться, я очень хочу улучшить команду, я знаю, что нужно команде, но иногда это возможно или нет, но мы стараемся сделать все.

– Есть информация о Матисе Тель из «Баварии». Может ли он стать тем, кто улучшит команду?

– Как я уже сказал, когда окно закроется, мы посмотрим на игроков, я сосредоточен на том, чтобы улучшить команду в целом. Нам нужно выигрывать больше игр, мы постараемся это сделать, этот сезон такой же. Нам нужно побеждать, небольшие улучшения, стараться завоевывать очки, давать победный импульс, потом у нас случаются неудачи, и тогда мы снова начинаем. Но я думаю, очевидно, что нам нужно совершенствоваться.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас».