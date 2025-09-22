Лучший вратарь года, который стал ненужным! Известен обладатель Яшин Трофи

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 сентября 2025, 22:46 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:50
Награда досталась Джанлуиджи Доннарумме

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Назван лучший голкипер мира. Лучшим вратарем 2025 года назван Джанлуиджи Доннарумма, вратарь клуба «Манчестер Сити» и сборной Италии.

В 2025 году Доннарумма выиграл вместе с «ПСЖ» требл. Впоследствии у Доннаруммы возник конфликт с парижанами, он оказался ненужным клубу и перешел в «Манчестер Сити».

Обладательницей женского Яшин Трофи стала Ханна Хэмптон.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии!

По теме:
Стала известна обладательница награды Socrates Award 2025
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
Джанлуиджи Доннарумма Золотой мяч лучший вратарь Yashin Trophy
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
