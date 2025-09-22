Лучший вратарь года, который стал ненужным! Известен обладатель Яшин Трофи
Награда досталась Джанлуиджи Доннарумме
22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.
Назван лучший голкипер мира. Лучшим вратарем 2025 года назван Джанлуиджи Доннарумма, вратарь клуба «Манчестер Сити» и сборной Италии.
В 2025 году Доннарумма выиграл вместе с «ПСЖ» требл. Впоследствии у Доннаруммы возник конфликт с парижанами, он оказался ненужным клубу и перешел в «Манчестер Сити».
Обладательницей женского Яшин Трофи стала Ханна Хэмптон.
Donnarumma and Buffon! 😁#ballondor pic.twitter.com/YSvALOa0YG— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
