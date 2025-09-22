Лучший вратарь года, который стал ненужным! Известен обладатель Яшин Трофи

22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

Назван лучший голкипер мира. Лучшим вратарем 2025 года назван Джанлуиджи Доннарумма, вратарь клуба «Манчестер Сити» и сборной Италии.

В 2025 году Доннарумма выиграл вместе с «ПСЖ» требл. Впоследствии у Доннаруммы возник конфликт с парижанами, он оказался ненужным клубу и перешел в «Манчестер Сити».

Обладательницей женского Яшин Трофи стала Ханна Хэмптон.

