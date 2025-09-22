Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
Премьер-лига
Оболонь
22.09.2025 13:00 – FT 0 : 2
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:09
960
2

Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь

«Львы» завоевали первую победу в новом сезоне УПЛ

22 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 16:09
960
2
Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
УПЛ

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко после ничьей с «Динамо» в стартовом составе своих подопечных изменений не производил. В «Карпатах» Владислав Лупашко после ничьей с «Полтавой» произвел три кадровых изменения: вместо Клищука, Жана Педросо и Игора Невеса в игру вступили Домчак, Бабогло и Краснопир.

Соперники активно начали поединок, и гости в дебюте игры открыли счет. Мирошниченко с правого края исполнил штрафной удар и защитник «Оболони» Ломницкий головой «срезал» мяч в свои ворота. Так «Карпаты» забили 50-й гол в чемпионатах. Это был первый автогол Ломницкого в УПЛ – в 8-й игре. Интересно, что для игроков «Оболони» это был 2-й автогол в УПЛ и второй раз в матчах с «Карпатами».

Игра некоторое время продолжалась на подступах к воротам, но из-за неточности передач и ударов опасных моментов не возникало. В середине тайма Шевченко с левого края атаки пробивал в ближний угол, но Домчак ликвидировал угрозу. «Карпаты» ответили ударом Бруниньо, но мяч попал в штангу ворот. Вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги.

С возобновлением поединка хозяева поля активно начали искать пути взятия ворот гостей. Опасно исполнял штрафной Черненко, но никто из партнеров не закрыл эту передачу. Мог Ломницкий забить гол и в чужие ворота, но головой пробил над перекладиной. К концу тайма атака «Оболони» завершилась дальним ударом Суханова, но Домчак кулаком перевел мяч на угловой.

А в начале второго тайма мог увеличить счет Краснопир, удар которого парировал Федоривский. И вскоре «Карпаты» забили второй гол. Мирошниченко выполнил угловой с правого края и Бабогло головой точно пробил в ворота «пивоваров», забив свой 10-й гол в УПЛ.

«Карпаты» продолжали организовывать свои атаки, одна из которых завершилась ударом Бруниньо, пробившим в руки вратарю. В свою очередь не хватило точности удару Приймака. Вскоре снова имел возможность отличиться обыгравший нескольких соперников Бруниньо, нанесший удар, на который успел отреагировать вратарь.

Голевой момент имел и Краснопир. Нападающий «Карпат» обыграл вратаря и пробивал в ворота, но Дубко головой сумел выбить мяч на угловой. Хозяева поля тоже ответили опасной атакой, которая завершилась ударом Нестеренко, парированным в падении Домчаком. Также спасает ворота и Федоривский, в падении отразив удар Пауло Витора.

В итоге «Оболонь» и дальше не может победить «Карпаты» в УПЛ. Столичный клуб потерпел 30-е поражение в УПЛ и завершилась беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия «Оболони», продолжавшаяся в чемпионате 6 матчей: 3 победы и 3 ничьи. С другой стороны, прервалась безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат», продолжавшаяся в УПЛ 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Завершилась и пропускная клубная рекордная серия львовского клуба, продолжавшаяся в чемпионате 13 игр – 22 гола.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Оболонь» - «Карпаты» - 0:2

Голы: Ломницкий (аг, 5), Бабогло (51)

Предупреждения: Черненко (55), Ильин (64) – Альварес (65), Краснопир (87)

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Дубко, Ломницкий (Приймак, 46), Семенов, Суханов (Теслюк, 67) – Черненко (Бычек, 80), Чех, Кулаковский (Слободян, 67) – Устименко (Ильин, 46), Нестеренко

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько – Бруниньо (Федор, 90+3), Альварес (Танда, 76), Чачуа – Костенко (Игор Невес, 83), Краснопир (Перейра, 90+3), Пауло Витор (Карабин, 90+3)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 14 (7) – 10 (5)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 2

ОБОЛОНЬ – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед
КОВАЛЕЦ: «В схожих ситуациях в ворота соперников не назначают пенальти»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты Львов Оболонь - Карпаты отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 12
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Наполи – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 22 сентября 2025, 16:07 0
Наполи – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 сентября в 21:45 по Киеву

ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Футбол | 22.09.2025, 16:07
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
Нарешті
Ответить
+2
Перець
Лупашко ще на одну гру залишитись може
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем