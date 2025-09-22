Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко после ничьей с «Динамо» в стартовом составе своих подопечных изменений не производил. В «Карпатах» Владислав Лупашко после ничьей с «Полтавой» произвел три кадровых изменения: вместо Клищука, Жана Педросо и Игора Невеса в игру вступили Домчак, Бабогло и Краснопир.

Соперники активно начали поединок, и гости в дебюте игры открыли счет. Мирошниченко с правого края исполнил штрафной удар и защитник «Оболони» Ломницкий головой «срезал» мяч в свои ворота. Так «Карпаты» забили 50-й гол в чемпионатах. Это был первый автогол Ломницкого в УПЛ – в 8-й игре. Интересно, что для игроков «Оболони» это был 2-й автогол в УПЛ и второй раз в матчах с «Карпатами».

Игра некоторое время продолжалась на подступах к воротам, но из-за неточности передач и ударов опасных моментов не возникало. В середине тайма Шевченко с левого края атаки пробивал в ближний угол, но Домчак ликвидировал угрозу. «Карпаты» ответили ударом Бруниньо, но мяч попал в штангу ворот. Вскоре матч был прерван из-за воздушной тревоги.

С возобновлением поединка хозяева поля активно начали искать пути взятия ворот гостей. Опасно исполнял штрафной Черненко, но никто из партнеров не закрыл эту передачу. Мог Ломницкий забить гол и в чужие ворота, но головой пробил над перекладиной. К концу тайма атака «Оболони» завершилась дальним ударом Суханова, но Домчак кулаком перевел мяч на угловой.

А в начале второго тайма мог увеличить счет Краснопир, удар которого парировал Федоривский. И вскоре «Карпаты» забили второй гол. Мирошниченко выполнил угловой с правого края и Бабогло головой точно пробил в ворота «пивоваров», забив свой 10-й гол в УПЛ.

«Карпаты» продолжали организовывать свои атаки, одна из которых завершилась ударом Бруниньо, пробившим в руки вратарю. В свою очередь не хватило точности удару Приймака. Вскоре снова имел возможность отличиться обыгравший нескольких соперников Бруниньо, нанесший удар, на который успел отреагировать вратарь.

Голевой момент имел и Краснопир. Нападающий «Карпат» обыграл вратаря и пробивал в ворота, но Дубко головой сумел выбить мяч на угловой. Хозяева поля тоже ответили опасной атакой, которая завершилась ударом Нестеренко, парированным в падении Домчаком. Также спасает ворота и Федоривский, в падении отразив удар Пауло Витора.

В итоге «Оболонь» и дальше не может победить «Карпаты» в УПЛ. Столичный клуб потерпел 30-е поражение в УПЛ и завершилась беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия «Оболони», продолжавшаяся в чемпионате 6 матчей: 3 победы и 3 ничьи. С другой стороны, прервалась безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат», продолжавшаяся в УПЛ 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Завершилась и пропускная клубная рекордная серия львовского клуба, продолжавшаяся в чемпионате 13 игр – 22 гола.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Оболонь» - «Карпаты» - 0:2

Голы: Ломницкий (аг, 5), Бабогло (51)

Предупреждения: Черненко (55), Ильин (64) – Альварес (65), Краснопир (87)

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Дубко, Ломницкий (Приймак, 46), Семенов, Суханов (Теслюк, 67) – Черненко (Бычек, 80), Чех, Кулаковский (Слободян, 67) – Устименко (Ильин, 46), Нестеренко

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько – Бруниньо (Федор, 90+3), Альварес (Танда, 76), Чачуа – Костенко (Игор Невес, 83), Краснопир (Перейра, 90+3), Пауло Витор (Карабин, 90+3)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 14 (7) – 10 (5)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 2

ОБОЛОНЬ – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА