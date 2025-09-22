Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
22.09.2025 13:00 – FT 0 : 2
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:46
Лупашко пояснил победу Карпат над Оболонью: «Матч показался нервным»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над Оболонью в 6 туре Украинской Премьер-лиги

– Матч мне не показался нервным. В целом качественная игра с нашей стороны. Досадно, что не реализовали то количество создавших моментов. По-моему, нет разительной разницы между сегодняшним матчем и теми, которые были раньше. Единственная беспокоящая проблема – это определенная нервозность в работе на мяче. Игроки пытались это исправить, но это больше моя проблема, я должен требовать от них большей смелости. Я признаю это. За построением глобальных вещей теряются мельчайшие детали. Это опыт, который я еще должен приобрести.

Но я приобрел большой опыт в плане понимания. Когда наступают сложные моменты, не нужно становиться прагматичным и упрощать игру, а нужно быть более смелым и агрессивным, наглым. Я считаю, что против такой Оболони, которая играет по схеме 5-3-2, ни одна команда в Украине не создала такого количества моментов, которое создали мы. Не создали этого ни Динамо, Металлист 1925... Поэтому я уверен, что эта смелость и отсутствие желания сохранить преимущество дала результат.

– В этом сезоне команда дважды играла в красно-черном комплекте формы и дважды победила. С Динамо будем играть в этом комплекте?

– Пообщаюсь с администраторами. Здесь десятилетиями существовало убеждение, что эта цветовая гамма нефартова. Это все только в уме. Это не просто цвета. В специальном ролике на клубном YouTube-канале было ясно продемонстрировано, что эти цвета означают для нас. Думаю, очень символично играть в ней.

- Насколько психологически важна эта победа, учитывая предварительные результаты и будущую игру с Динамо?

– Думаю, она в любом случае важна, ведь все читают новости. Кроме меня. Я их не читаю, не смотрю YouTube, но, конечно, до меня доходят какие-то слухи. Это давит на всех: на футболистов, тренеров и работников клуба. Мы видим, как некоторые начинают терять веру в трою работу. Это нормально. Честно говоря, потерю веры я почувствовал в каждом звене. Но я убежден и очень этим доволен, что она не скрылась у тренерского штаба и игроков. Они продолжают верить в то, что мы делаем. Наши взаимоотношения на самом высоком уровне. Только вместе мы можем что-нибудь строить, за что-то бороться. Это важно.

– Несмотря на победу, что бы вы хотели улучшить в сегодняшней игре?

– Во-первых, реализация голевых моментов. Взять того же Бруниньо – наверное, четыре стопроцентных момента у него сегодня было. С этих позиций он забивает восемь из десяти. Также по два хороших момента имели Краснопир, Пауло Витор, Костенко… Словом, если бы мы реализовали все это, ситуация была бы веселее.

На нашем сайте доступен обзор матча Оболонь – Карпаты, в котором подопечные Лупашка одержали первую победу в сезоне УПЛ.

Олег Вахоцкий
Комментарии 2
