В понедельник, 22 сентября, «Оболонь» в Киеве сыграет матч 6-го тура УПЛ против «Карпат». Ранее столичный клуб еще не побеждал «львов».

Оболонь

«Оболонь», в отличие от «Карпат», уже одерживала победы в текущем чемпионате и находится на седьмом месте. В прошлом туре подопечные Александра Антоненко дома сумели отобрать два очка у «Динамо», сыграв вничью со счетом 2:2. Беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия «Оболони» продолжается в чемпионате 6 матчей: три победы и три ничьи.

«Пивовары» могут потерпеть 30-е поражение в УПЛ, а опытный игрок Евгений Пасич – провести 150-й матч в чемпионатах. Вот предматчевое мнение защитника «Оболони» Андрея Ломницкого, выступавшего в свое время и за «Карпаты»: «О мотивации здесь даже говорить не нужно — это бывший клуб. У таких игр мотивация всегда больше для футболистов. Мы настраиваемся только на победу и планируем показать хороший поединок». Ранее также выступали за «Карпаты» Максим Чех и Денис Устименко.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома сыграли вничью с «Полтавой» со счетом 1:1. Ничейный клубный рекордный сериал «зелено-белых» продолжается в чемпионате уже 4 игры. «Карпаты» удерживают еще две свои рекордные серии. Безвыигрышная серия подопечных Владислава Лупашко затянулась и продолжается в УПЛ 7 игр: четыре ничьи и три поражения. Пропускная серия «зелено-белых» продолжается в чемпионате уже 13 игр – 22 гола.

«Карпаты» могут отпраздновать 50-й гол в УПЛ (еще один мяч). Юбилейные, 10-ые, голы в УПЛ могут забить Бруниньо, Денис Мирошниченко и Владислав Бабогло. В прошлый четверг «Карпаты» завершили выступления в Кубке Украины, уступив в Черновцах местной «Буковине» со счетом 0:1.

Статистика встреч

Пути «Карпат» раньше пересекались с «Оболонью» в Первой лиге (дважды) и два раза в УПЛ. И «пивовары» еще не побеждали «зелено-белых», дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. Предыдущая игра соперников на поле столичного клуба состоялась 26 апреля этого года и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе хозяев голы забивали Петр Стасюк и Ростислав Тарануха, у гостей Игор Невес и один гол в свои ворота забил Владислав Приймак.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), для которого это будет 21-й матч в УПЛ. «Оболонь» при Афанасьеве провела две гостевые игры и еще не проигрывала: победа и ничья. «Карпаты» при этом арбитре провели один выездной матч в УПЛ, в котором одержали победу.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» затянулась и продолжается в чемпионате 7 игр. Киевляне в предыдущих двух матчах не побеждали. Прогнозируем ничейный результат в этом матче.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Нестеренко, Суханов.

«Карпаты»: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Игор Невес.