Оболонь – Карпаты. Видео голов и обзор (обновляется)

Украина. Премьер лига
Команды сыграют матч 6 тура УПЛ

ФК Оболонь Киев.

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат»

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Голом в свои ворота отличился защитник Оболони Андрей Ломницкий. Успех львовянам принесло стандартное положение. Ломницкий, пытаясь сыграть надежно в защите, срезал мяч в собственные ворота. Карпаты вышли вперед.

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Карпаты видео голов и обзор Андрей Ломницкий
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
