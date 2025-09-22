В понедельник, 22 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской премьер-лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Карпатами». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 13:00.

Для «пивоваров» матч против «Динамо» точно запомнится надолго, потому что «Оболони», несмотря на отсутствие некоторых игроков, удалось дать бой и отобрать очки у чемпиона Украины. На очереди уже другой домашний поединок, в котором подопечные Антоненко попытаются взять максимум.

«Карпаты» до сих пор остаются единственной командой в УПЛ, кому еще ни разу не удалось победить в новом сезоне. Да, подопечные Лупашко продемонстрировали достойную игру с «Шахтером», но в поединке с «Полтавой» или «Колосом» (в большинстве), команда Лупашко точно должна брать больше, чем ничья. Может, в следующей игре против «Оболони», «львам» удастся наконец снять так называемое проклятие.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.