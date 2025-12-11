После поражения от Сити Куртуа рассказал об отношениях с Алонсо

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

«Мы забили первый гол… Я частично виноват в том, что они сравняли счет: мяч летел прямо ко мне, но я не смог его удержать. Насчет пенальти не уверен, но перед их голом Рюдигера толкали.

Во втором тайме соперник начал лучше, но с 60-й минуты мы взяли игру под контроль. Мы заслуживали сравнять счет и должны были побеждать.

Хаби Алонсо? Мы не рассматриваем этот матч как экзамен, наша цель – побеждать. Мы потеряли слишком много очков в чемпионате, но поддерживаем тренера. Мы играли хорошо и выкладывались на 100%. Просто не получилось.

Мы должны сохранить эту интенсивность. Исправить ситуацию можно только победами. Сегодня мы проиграли, но если будем играть так же, как сегодня и в матче с «Атлетиком», будем выигрывать. Впереди матчи с «Алавесом», Кубок, «Севилья»… Посмотрим, сможем ли завершить год успешно», – сказал Куртуа.