Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После поражения от Сити Куртуа рассказал об отношениях с Алонсо
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 03:19 |
313
0

После поражения от Сити Куртуа рассказал об отношениях с Алонсо

Вратарь Реала поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов

11 декабря 2025, 03:19 |
313
0
После поражения от Сити Куртуа рассказал об отношениях с Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

«Мы забили первый гол… Я частично виноват в том, что они сравняли счет: мяч летел прямо ко мне, но я не смог его удержать. Насчет пенальти не уверен, но перед их голом Рюдигера толкали.

Во втором тайме соперник начал лучше, но с 60-й минуты мы взяли игру под контроль. Мы заслуживали сравнять счет и должны были побеждать.

Хаби Алонсо? Мы не рассматриваем этот матч как экзамен, наша цель – побеждать. Мы потеряли слишком много очков в чемпионате, но поддерживаем тренера. Мы играли хорошо и выкладывались на 100%. Просто не получилось.

Мы должны сохранить эту интенсивность. Исправить ситуацию можно только победами. Сегодня мы проиграли, но если будем играть так же, как сегодня и в матче с «Атлетиком», будем выигрывать. Впереди матчи с «Алавесом», Кубок, «Севилья»… Посмотрим, сможем ли завершить год успешно», – сказал Куртуа.

По теме:
Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Бенфика одолела Наполи: какой вклад внесли Судаков и Трубин для успеха?
Тибо Куртуа Хаби Алонсо Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Футбол | 11 декабря 2025, 03:32 0
Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс

Ярмолюк вырос в цене на пять миллионов

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10 декабря 2025, 14:33 2
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10.12.2025, 11:51
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Футбол | 10.12.2025, 23:12
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 1
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10.12.2025, 10:59 5
Теннис
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 19
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем