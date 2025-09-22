Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025

В ночь на 22 сентября в Сан-Франциско (США) завершился розыгрыш Кубка Лейвера 2025.

Сборная Мира одержала победу над командой Европы с общим счетом 15:9.

Последний, третий и решающий игровой день начался со счетом 9:3 в пользу команды Мира. Вначале тандем Карлос Алькарас / Каспер Рууд переиграл пару Рейлли Опелку / Алекс Микельсен и сократил отставание.

Тут же отрыв увеличил Алекс де Минаур, который справился с Якубом Меншиков. В третьем матче игрового дня Алькарас разгромил Франсиско Черундоло и сохранил европейским теннисистам надежду на спасение. Перед последней одиночной встречей Тейлор Фритц – Александр Зверев счет был 12:9 в пользу команды Мира.

Звереву нужно было побеждать, чтобы в противостоянии был назначен дополнительный матч. Однако Тейлор одолел Александра в двух сетах и принес сборной Мира трофей.

Это был восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Сборная Мира завоевала третий титул. На счету Европы пять побед.

Кубок Лейвера 2025. Европа vs Мир (9:15). 3-й игровой день

Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Алекс Микельсен (США) / Рейлли Опелка (США) – 7:6 (7:4), 6:1

