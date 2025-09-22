Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 12:55 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:18
Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025

Сборная Мира переиграла команду Европы со счетом 15:9, ключевой стала победа Фритца

Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025
В ночь на 22 сентября в Сан-Франциско (США) завершился розыгрыш Кубка Лейвера 2025.

Сборная Мира одержала победу над командой Европы с общим счетом 15:9.

Последний, третий и решающий игровой день начался со счетом 9:3 в пользу команды Мира. Вначале тандем Карлос Алькарас / Каспер Рууд переиграл пару Рейлли Опелку / Алекс Микельсен и сократил отставание.

Тут же отрыв увеличил Алекс де Минаур, который справился с Якубом Меншиков. В третьем матче игрового дня Алькарас разгромил Франсиско Черундоло и сохранил европейским теннисистам надежду на спасение. Перед последней одиночной встречей Тейлор Фритц – Александр Зверев счет был 12:9 в пользу команды Мира.

Звереву нужно было побеждать, чтобы в противостоянии был назначен дополнительный матч. Однако Тейлор одолел Александра в двух сетах и принес сборной Мира трофей.

Это был восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. Сборная Мира завоевала третий титул. На счету Европы пять побед.

Кубок Лейвера 2025. Европа vs Мир (9:15). 3-й игровой день

  • Карлос Алькарас (Испания) / Каспер Рууд (Норвегия) – Алекс Микельсен (США) / Рейлли Опелка (США) – 7:6 (7:4), 6:1
  • Якуб Меншик (Чехия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 3:6, 4:6
  • Карлос Алькарас (Испания) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 6:2, 6:1
  • Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фритц (США) – 3:6, 6:7 (4:7)
