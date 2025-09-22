Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 23:13 | Обновлено 22 сентября 2025, 23:15
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года

ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Помимо главной индивидуальной награды, также были определены лучшие команды в мужском и женском футболе.

Французский ПСЖ благодаря треблу (Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов) признан лучшей мужской командой 2025 года.

У женщин награду забрал лондонский Арсенал. Канонирки завоевали Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

