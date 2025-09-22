Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 19:55 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:59
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари

Донецкая команда одержала тяжелую победу

Во Львове состоялся заключительный поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 1:0

Гол: Изаки (87)

Попередження: Изаки (88)

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Азаров (Марлон, 55), Педро Энрике, Крыськив (Назарина, 80), Педриньо, Бондаренко (Лукас, 73), Очеретько (Изаки, 55), Элиас (Мейреллиш, 73)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Янич, Попара, Андушич (Руан, 88), Слесарь, Жуниор Рейс, Саленко (Маткевич, 80), Башич (Дрышлюк, 66), Будкивский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
MaximusOne
В Шахтарі перегралися в тікі-таку з квадратами, вони доходять вблизь штрафного майданчика і вертають м'яч назад  Їх потрібно вчити грати в нормальний футбол, це ппц підходити до штрафного майданчику, і не знати що далі робити. 
Bulba_sumkin
Смешно смотреть как один закомплексованный дерьнамовский нищеброд неудачник под веткой Шахтера половину комментов оставил) Ну вообще ни разу не подгорело)) Держи, убогий, тебе понадобится 🧯🧯🧯
Philip J. Fry
Зоря набагато краще оборонялася, ніж Олександрія. Шахтарю вдалося дотиснути, а Динамо змарнувало купу моментів
sania
Можна на хвилюватись. З такою грою Шахтар побореться хіба що за місце в ЄК
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🙏🙏🙏Футбольный Бог наконец услышал наши молитвы! Давно такого не было, чтоб осечка ДК совпала с выигрышом Шахты. Обычно если они теряли очки, то и мы вслед оступались (как ту же неделю назад)
🥇🥇🥇Теперь в УПЛ ТРИумвират лидеров! 😊
Alexander Киев
Ха-ха-ха диркачам так байдуже на Шахтар, як вони пишуть, що 💩funny💩 строчить не тільки бомжам під гаражами, а зі всіх аккаунтів на цьому сайті, коментуючи гру Шахтаря 😅
Singularis
Нормально так к Абердину подходят. Ещё бы с Рухом не поломаться.
Arera
Пасы пяткой от Конопли это просто конфетка с конопляной начинкой. Получаешь одно наслаждение!
New Zealander
Треба пошвидше Алісону, Егіналдо і Невертону повертатися в гру. Важко без них. 
Оберст
Пафосная победа☝️Дыркочи вы сильно расстроились?
New Zealander
Ще перед початком матчу було погане передчуття. Бо Аллісон травмувався на додачу до Егіналдо і Невертона. Після відходу Судака і Кевіна - це вже мінус 5 важливих футболістів.А коли я побачив стартовий склад де захисника Енріке поклали в напад а також випустили Азарова і Криськіва то це все разом величезна авантюра. Ізакі треба випускати зі старту як і Мейрелеша який йому асистував. Давно не бачив від гравців Шахтаря голів у девятку. Що ж добре що все обійшлося цього разу... 
ТвояМамка
Вот тебе и ноунеймы за 10 лимонов)
PUMA.
Бульба ш....а, олександр Киев(оно же аккк), дыряво с пердя(оберст, пуму....,пихарь п, и , Леон Килер под ником lopez nieto. Мати оскорбления, реакции просто ноль!!! Зато фанов ДК за все банят. Где же вся эта клоунская модерация? 
Alexander Киев
Funny все ніяк звалити не може, а каже не горить пердак у нього 😂😂😂
Строчить і руками і ротом тут 😂
Оберст
Лысая Санька, почему не рада, ты видела пафосный гол Шахтёра по своему радио?
Bulba_sumkin
Ребят, а серьезно, где эта клоунская канонада в лице буди трахнутой, пумы драной, и шпрота обоссаного?))
AK.228
Занимаетесь медитацией и самоуспокоением )) 
Да, смотрю котята и зверята динамовские расстроились немного😁
Держитесь, соплежуи, все будет хорошо 👏👏
AK.228
Спасибо новичкам, делают результат…
В кубке и вот сейчас 
Alexander Киев
А гол то пафосний 🤩 
