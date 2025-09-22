Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Донецкая команда одержала тяжелую победу
Во Львове состоялся заключительный поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Шахтер» – «Заря» – 1:0
Гол: Изаки (87)
Попередження: Изаки (88)
«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Азаров (Марлон, 55), Педро Энрике, Крыськив (Назарина, 80), Педриньо, Бондаренко (Лукас, 73), Очеретько (Изаки, 55), Элиас (Мейреллиш, 73)
«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Янич, Попара, Андушич (Руан, 88), Слесарь, Жуниор Рейс, Саленко (Маткевич, 80), Башич (Дрышлюк, 66), Будкивский
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
