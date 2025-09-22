Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:09
1922
0

Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор

Смотртите видеообзор матча шестого тура УПЛ 2025/26

22 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:09
1922
0
Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
ФК Шахтер

22 сентября прошел матч шестого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Заря.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 6-й тур, 22 сентября

Шахтер – Заря – 1:0

Гол: Изаки Силва, 87

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Изаки Силва, 87 мин.

По теме:
ВИДЕО. Как Изаки Силва принес Шахтеру победу в матче с Зарей на 87-й минуте
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Руслан РОТАНЬ: «Если бы он забил – это был бы гол-красавец»
Шахтер Донецк Заря Луганск видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Изаки Силва
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Футбол | 22 сентября 2025, 13:31 16
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об ожидаемых проблемах украинского форварда в Риме

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Футбол | 22 сентября 2025, 19:05 0
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22.09.2025, 00:02
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем