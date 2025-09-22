Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
Смотртите видеообзор матча шестого тура УПЛ 2025/26
22 сентября прошел матч шестого тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Заря.
Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 6-й тур, 22 сентября
Шахтер – Заря – 1:0
Гол: Изаки Силва, 87
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Изаки Силва, 87 мин.
😍 ІЗАКІ 🇧🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 22, 2025
🔥 ЯКИЙ МОМЕНТ, АБИ ЗАБИТИ ДЕБЮТНИЙ ГОЛ ЗА «ШАХТАР»! 🧡#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/zEmrpYQyhO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об ожидаемых проблемах украинского форварда в Риме
22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды