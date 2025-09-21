Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
22.09.2025 18:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 23:33 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:35
40
0

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 22 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

В прошлом туре УПЛ донецкая команда потеряла очки, упустив победу в матче против «Металлиста 1925». В середине недели «горняки» пробились в 1/8 финала Кубка Украины, с минимальным счетом одолев «Полесье» Ставки. Единственный гол в матче забил новичок «оранжево-черных» Мейреллиш. Луганчане в текущем сезоне демонстрируют нестабильные результаты. Неделю назад «черно-белые» проиграли домашний поединок «Колосу» со счетом 1:3. Беспроигрышная серия «Шахтера» в УПЛ длится 10 игр (5 побед и 5 ничьих). Также 10 матчей длится пропускная серия «Зари» (16 голов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
22 сентября 2025 -
18:00
Заря
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
