Шахтер Донецк

В понедельник, 22 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

В прошлом туре УПЛ донецкая команда потеряла очки, упустив победу в матче против «Металлиста 1925». В середине недели «горняки» пробились в 1/8 финала Кубка Украины, с минимальным счетом одолев «Полесье» Ставки. Единственный гол в матче забил новичок «оранжево-черных» Мейреллиш. Луганчане в текущем сезоне демонстрируют нестабильные результаты. Неделю назад «черно-белые» проиграли домашний поединок «Колосу» со счетом 1:3. Беспроигрышная серия «Шахтера» в УПЛ длится 10 игр (5 побед и 5 ничьих). Также 10 матчей длится пропускная серия «Зари» (16 голов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.