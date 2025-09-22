Шахтер Донецк

В понедельник, 22 сентября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



Постепенно подходит к завершению третий месяц активных игровых испытаний для Арды Турана на посту главного тренера донецкого «Шахтера», и из абсолютно позитивных моментов можно выделить лишь то, что команда в основное время не уступила ни одному сопернику в официальных матчах. Однако при этом мечты о Лиге Европы УЕФА разрушены, придется вскоре довольствоваться выступлениями в дебютном для «горняков» розыгрыше Лиге конференций, а в чемпионате ситуация уже не такая и однозначная.

Безусловно, о провале имени Марино Пушича на старте прошлой кампании речи не идет, но дважды очки «Шахтер» уже успел потерять в стартовых пяти турах. Случилось это по итогу матчей против «Карпат» (2:2) и «Металлиста 1925» (1:1), которые, очевидно, не планируют бороться за чемпионский титул в этом сезоне, да и о еврокубках говорят лишь осторожно шепотом. В отличии от следующего соперника дончан.

К матчу посреди прошлой недели в Кубке Украины против «Полесья» Ставки возвращаться не имеет никакого смысла – там играл резервный состав «Шахтера», одержал минимальную победу (1:0), порадовал своим присутствием жителей Бучи, и на этом все. Куда больше вопросов к так называемой «основе», которая и провалила матч против «Металлиста 1925», где также «горняки» могли побеждать за счет сомнительного пенальти, но потеряли очки из-за гола Калюжного, который был забит с явным, но не для главного арбитра той игры Деревинского, нарушением правил. И если вынести за скобки сам факт потери очков, то и игра «Шахтера» в той встрече была, наверное, худшей за все время работы Турана. Интересно, насколько жесткой будет реакция турецкого тренера?

Заря



Луганская «Заря» посреди недели в Кубке Украины не играла, потому что вылетела на более ранней стадии от одесского «Черноморца» (1:2). Стало быть, у команды Виктора Скрипника в распоряжении была неделя на подготовку именно к региональному противостоянию против «Шахтера», поэтому можно ожидать достаточно много сюрпризов для «горняков». Впрочем, перед игрой против «Колоса» и вовсе было две недели отдыха у «мужиков», а результат, как говорится, на лицо (1:3).

И ведь не первое поражение для «Зари» в этом сезоне против команды, которая играет в агрессивный футбол, но при этом дает играть также и луганчанам. Под это описание всецело подходит и «Шахтер», но также подходили и «Кривбас», «Колос» и даже «Черноморец». По большому счету, коллектив Виктора Скрипника сумел в этом сезоне обыграть лишь новичков УПЛ в лице «Кудровки» (2:1) и СК «Полтава» (1:4), тогда как стартовая игра против ЛНЗ и вовсе завершилась без голов.

Не слишком эти результаты соответствуют желанию команды вновь бороться за еврокубки в этом сезоне, а не быть просто крепким середняком, который лишь в конце гарантирует себе выживание и будет играть в авантюрном стиле против фаворитов в последних матчах, как это было в минувшей кампании. Скрипник, очевидно, после странствований по другим клубам, вернулся за было славой еще той «Зари» под его руководством. И есть мнение, что сейчас у него кадровый потенциал выглядит даже поинтереснее, чем было тогда.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Зари» ранее пересекались 85 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины, а также Высшей лиги и Кубка СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 54 успешных игр против 14 у «мужиков», а еще 14 матчей завершились вничью. Разница голов – 173:74. Крупнейшая победа «Шахтера» – 7:1 (2015), «Зари» – 5:1 (1970). Команды последний раз играли между собой в начале мая, когда на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского голов зрители так и не увидели (0:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 45-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 162 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Назарий Дьордь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко и Анастасией Романюк. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 18 побед, 11 ничьих и 5 поражений, тогда как с «Зарей» он пересекался 26 раз – 7 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Алиссон.

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Попара, Саленко – Горбач, Будковский, Слесарь.