Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Шахтер Донецк
22.09.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 03:20 |
6
0

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Восточноукраинское дерби под занавес тура

22 сентября 2025, 03:20 |
6
0
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 22 сентября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер


Постепенно подходит к завершению третий месяц активных игровых испытаний для Арды Турана на посту главного тренера донецкого «Шахтера», и из абсолютно позитивных моментов можно выделить лишь то, что команда в основное время не уступила ни одному сопернику в официальных матчах. Однако при этом мечты о Лиге Европы УЕФА разрушены, придется вскоре довольствоваться выступлениями в дебютном для «горняков» розыгрыше Лиге конференций, а в чемпионате ситуация уже не такая и однозначная.

Безусловно, о провале имени Марино Пушича на старте прошлой кампании речи не идет, но дважды очки «Шахтер» уже успел потерять в стартовых пяти турах. Случилось это по итогу матчей против «Карпат» (2:2) и «Металлиста 1925» (1:1), которые, очевидно, не планируют бороться за чемпионский титул в этом сезоне, да и о еврокубках говорят лишь осторожно шепотом. В отличии от следующего соперника дончан.

К матчу посреди прошлой недели в Кубке Украины против «Полесья» Ставки возвращаться не имеет никакого смысла – там играл резервный состав «Шахтера», одержал минимальную победу (1:0), порадовал своим присутствием жителей Бучи, и на этом все. Куда больше вопросов к так называемой «основе», которая и провалила матч против «Металлиста 1925», где также «горняки» могли побеждать за счет сомнительного пенальти, но потеряли очки из-за гола Калюжного, который был забит с явным, но не для главного арбитра той игры Деревинского, нарушением правил. И если вынести за скобки сам факт потери очков, то и игра «Шахтера» в той встрече была, наверное, худшей за все время работы Турана. Интересно, насколько жесткой будет реакция турецкого тренера?

Заря


Луганская «Заря» посреди недели в Кубке Украины не играла, потому что вылетела на более ранней стадии от одесского «Черноморца» (1:2). Стало быть, у команды Виктора Скрипника в распоряжении была неделя на подготовку именно к региональному противостоянию против «Шахтера», поэтому можно ожидать достаточно много сюрпризов для «горняков». Впрочем, перед игрой против «Колоса» и вовсе было две недели отдыха у «мужиков», а результат, как говорится, на лицо (1:3).

И ведь не первое поражение для «Зари» в этом сезоне против команды, которая играет в агрессивный футбол, но при этом дает играть также и луганчанам. Под это описание всецело подходит и «Шахтер», но также подходили и «Кривбас», «Колос» и даже «Черноморец». По большому счету, коллектив Виктора Скрипника сумел в этом сезоне обыграть лишь новичков УПЛ в лице «Кудровки» (2:1) и СК «Полтава» (1:4), тогда как стартовая игра против ЛНЗ и вовсе завершилась без голов.

Не слишком эти результаты соответствуют желанию команды вновь бороться за еврокубки в этом сезоне, а не быть просто крепким середняком, который лишь в конце гарантирует себе выживание и будет играть в авантюрном стиле против фаворитов в последних матчах, как это было в минувшей кампании. Скрипник, очевидно, после странствований по другим клубам, вернулся за было славой еще той «Зари» под его руководством. И есть мнение, что сейчас у него кадровый потенциал выглядит даже поинтереснее, чем было тогда.

История встреч


Футбольные пути «Шахтера» и «Зари» ранее пересекались 85 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины, а также Высшей лиги и Кубка СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «горняков» – 54 успешных игр против 14 у «мужиков», а еще 14 матчей завершились вничью. Разница голов – 173:74. Крупнейшая победа «Шахтера» – 7:1 (2015), «Зари» – 5:1 (1970). Команды последний раз играли между собой в начале мая, когда на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского голов зрители так и не увидели (0:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 45-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 162 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Назарий Дьордь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко и Анастасией Романюк. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 18 побед, 11 ничьих и 5 поражений, тогда как с «Зарей» он пересекался 26 раз – 7 побед, 6 ничьих и 13 поражений.

Ориентировочные составы


«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Алиссон.

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Попара, Саленко – Горбач, Будковский, Слесарь.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
22 сентября 2025 -
18:00
Заря
Обе команды забьют (да) 2.23 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Ребята заслуживают несколько дней отдыха»
Сергей НАГОРНЯК: «Шоу для болельщиков, но точно не для тренера»
Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Футбол | 21 сентября 2025, 20:40 9
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром

Канониры вырвали ничью на последних минутах матча

Родри назвал игрока, который может выиграть Золотой мяч вместо Ямаля
Футбол | 22 сентября 2025, 02:14 0
Родри назвал игрока, который может выиграть Золотой мяч вместо Ямаля
Родри назвал игрока, который может выиграть Золотой мяч вместо Ямаля

Полузащитник отметил Педри

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21.09.2025, 15:37
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Теннис | 21.09.2025, 18:18
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21.09.2025, 08:52
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем