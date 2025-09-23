Арда ТУРАН: «Я очень люблю его как футболиста»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч шестого тура чемпионата Украины, в котором его подопечные со счетом 1:0 одолели луганскую «Зарю»:

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что сегодняшнюю победу я посвящаю нашему президенту Ринату Ахметову, у которого вчера был день рождения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за все, что он делает для команды – как для основной, так и для женской, команд Академии разных возрастных категорий. Он обеспечивает нас лучшими из возможных условиями для работы, особенно учитывая то, в каких обстоятельствах войны сейчас находится Украина. Поэтому я желаю ему лучших лет жизни в крепком здоровье. Я не могу гарантировать результат в будущих играх, но могу гарантировать, что всегда будем радовать его хорошей игрой в нашем исполнении.

Что касается матча, то я считаю, что сегодня мы сыграли прекрасно. К сожалению, случаются эпизоды, как в матче с «Металлистом 1925», где мы откатились к тем настройкам, которые были даже за пределами базовых. Поэтому мы провели отличный анализ вместе с моей командой, и эти знания, полученные из предыдущего неудачного примера, нам удалось интегрировать в сегодняшнюю игру. И, думаю, мы действительно вернулись к тем принципам, которые исповедуем в игре. Важно понимать в контексте нашего развития, что у нас очень много молодых игроков, которым пока не хватает опыта на тех или иных этапах. Однако я ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как какое-то оправдание для нашей работы. Я к этому не склонен. И хочу поблагодарить игроков за их характер, боевой дух, который они продемонстрировали, и за одержанную, на мой взгляд, вполне справедливую победу.

– Мистер, поздравляю с победой! Вы провели шесть матчей чемпионата, так как можете проанализировать этот период: чем вас приятно удивила УПЛ, а чем вы недовольны?

– Честно скажу, первое, что явно бросается в глаза, это очень хороший оборонительный блок у всех клубов, представляющих лигу. Действительно могу отметить, что из представленных 16 команд все очень хорошо могут выстраивать план на игру, особенно в противостоянии с нами. Несмотря на, возможно, где-то определенное проседание личных характеристик футболистов, у всех очень хорошая физическая выносливость, что отражается на поле. Те стадионы, где мы играли на данный момент, также отличаются прекрасным газоном – пока нет никаких жалоб именно на покрытие на аренах. Возможно, рефери должны быть больше вовлечены в игру и внимательнее к тем эпизодам, которые происходят в различных противостояниях. А что касается непосредственно моего тренерского развития, то я считаю это действительно ценным опытом. Я действительно чувствую, насколько за этот период вырос в своих футбольных познаниях: у меня отличная команда аналитиков, и у нас нет ни одного дня, когда бы мы не проводили какой-то анализ игры или не погружались в разбор соперника. Поэтому уверен, что таким образом я и тренеры моего штаба можем продолжать расти и совершенствоваться вместе.

– Почему сегодня не играл Марлон Сантос?

– Я очень люблю его как футболиста, полностью доверяю его характеристикам и тому, что он может предложить команде. Что касается непосредственно этого решения, оно лежит в рамках тактики: поскольку сегодня я планировал больше привлекать именно проникающие передачи и разрезанные пасы именно через полупространства соперника, то в моем тренерском видении для такой роли прекрасно подходил именно Дмитрий Крыськив. Также один из центральных защитников нашего соперника Джордан поднимается высоко, создавая персональную опеку для своего оппонента, так что это также было частью плана. Что касается игроков, которые сегодня воплощали мой план, то я полностью доволен их выступлением и прогрессом, который они сейчас демонстрируют.

– Сегодня не играл Алиссон. В чем причина?

– Что касается Алиссона, то у него перелом ноги. Ему предстоит перенести операцию в ближайшее время. И, безусловно, так как опека над игроками в руках нашего медицинского персонала, то я буду ждать от них подробностей, а пока не могу принимать никаких решений без их вердикта, потому что я тоже не хотел бы, чтобы кто-то принимал какие-то решения вне своей компетенции.