Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Другие новости
22 сентября 2025, 22:31 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:35
1791
0

Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года

Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции

22 сентября 2025, 22:31 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:35
1791
0
Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший тренер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Награду вручил легендарный Фабио Капелло. Им стал наставник ПСЖ Луис Энрике. Вместе с парижанами Энрике в сезоне 2024/25 завоевал трофеи Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции, а также добрался до финала клубного чемпионата мира.

У женщин победительницей стала нидерландка Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Англии. Англичанки в этом году выиграли чемпионат Европы.

По теме:
Стала известна обладательница награды Socrates Award 2025
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
ФОТО. Самая стильная пара церемонии Золотой мяч-2025. Они впечатлили всех
лучший тренер Золотой мяч Cruyff Trophy Сарина Вигман Луис Энрике
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 109
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
Футбол | 22 сентября 2025, 22:16 0
«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами
«Не стоит ничего говорить». Игрок Оболони – о поражении в матче с Карпатами

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Артема Кулаковского для Sport.ua

Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Футбол | 22.09.2025, 20:33
Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Футбол | 22.09.2025, 03:11
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Футбол | 22.09.2025, 20:55
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 43
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем