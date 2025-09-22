Он выиграл Лигу чемпионов. Определен лучший тренер 2025 года
Луис Энрике вместе с ПСЖ, помимо ЛЧ, взял трофей Лиги 1 и Кубок Франции
22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).
Помимо главной индивидуальной награды, также был определен лучший тренер.
Награду вручил легендарный Фабио Капелло. Им стал наставник ПСЖ Луис Энрике. Вместе с парижанами Энрике в сезоне 2024/25 завоевал трофеи Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции, а также добрался до финала клубного чемпионата мира.
У женщин победительницей стала нидерландка Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Англии. Англичанки в этом году выиграли чемпионат Европы.
