Премьер-лига
Динамо Киев
22.09.2025 15:30 – FT 2 : 2
Александрия
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 22 сентября 2025, 18:23
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
ФК Александрия

Традиционный маршрут по «синей» ветке столичного метро в направлении юга преодолел календарь очередного тура украинской Премьер-лиги, и после противостояния на «Оболонь-Арене» мы перенеслись на стадион «Динамо» им. В. Лобановского, где на этот раз одноименный клуб на правах полноценного хозяина принимал «Александрию». Ту самую команду Кирилла Нестеренка, которую подопечные Александра Шовковского несколько дней назад выбили из Кубка Украины.

А на этот раз два клуба встречались уже в рамках чемпионата, и это должна была быть совсем другая история. Потому что банально «бело-синие» не должны были привлекать к игре резервный состав, как они это сделали на стадионе «Ника», ведь турнирная дистанция двух подряд потерь очков в контексте чемпионской гонки может и не простить. Первую свою ошибку «Динамо» совершило чуть больше недели назад, когда не смогло обыграть «Оболонь» в столичном дерби (2:2). А сколько ошибок совершила «Александрия» на старте кампании – и не сосчитать.

Однако в первые секунды этого противостояния «полиграфы» не просто не ошиблись, а шокировали всю страну. Пошел заброс в пределы чужого штрафного с розыгрыша мяча, где произошел отскок от борьбы на Булецу, а тот с лету приложился под правую штангу. Сколько там секунд ушло на эту атаку, 11 или 13 – пусть вычисляют мастера статистики, а нам оставалось только констатировать, что «Динамо» было шокировано таким развитием событий не меньше нашего.

Однако киевляне сделали все от себя зависящее, чтобы этого преимущества соперников по крайней мере до окончания первого тайма не было. А вообще они награли и на большее, чем на мяч-ответ от Бражко, который аж на 40 минуте закрутил подачу с левого фланга так, что она оказалась в дальнем углу чужих ворот. Для забитых мячей у команды Шовковского до этого были и более качественные возможности. Только момент Герреро/Шолы перед пустыми воротами чего стоил!

Однако все равно это была лишь ничья, которая «Динамо» не устраивала вообще, а вот «Александрия» всем своим видом и решениями тренерского штаба демонстрировала, что не против так сразу и завершить игру после 45 минут до перерыва. Поэтому во втором тайме хозяева давили, гости отбивались, но долго не продержались.

На 61 минуте Беиратче очередной попыткой неуклюжего отбора мяча в своей штрафной привез фол против Пихалонко, который затем самостоятельно реализовал наказание ударом в правый угол. После этого началась стандартная процедура от Шовковского с подтягиванием опытных игроков на поле вроде Ярмоленко и Буяльского, однако на этот раз история сделала неожиданный поворот в своем развитии.

На 86 минуте Михавко сначала потерял мяч в центре поля, и пока Булеца спокойно планировал контратаку, защитник «Динамо» начал бегать между позициями у собственной штрафной, и в итоге помешал Дубинчаку заблокировать движение Хуссейна на левом краю обороны. А соперник просто с носка дал в ближний, поэтому Моргун не имел особых шансов спасти команду. Выйти вперед по счету во второй раз в этом матче киевляне так и не смогли, а последним эпизодом в игре стало удаление Жонатана в стиле Дениса Гармаша в свое время.

В следующие выходные киевское «Динамо» навестит львовские «Карпаты», а «Александрия» дома сыграет против СК «Полтава».

Наши оценки:

«Динамо» Киев (замены): Бленуце – 5,0, Ярмоленко – б/о, Буяльский – б/о, Яцик – б/о.

«Александрия» (замены): Кастильо – 6,0, Боль – 6,0, Жонатан – 5,0, Хуссейн – 7,0, Жота – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» Киев – «Александрия» - 2:2

Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен.) – Булеца, 1, Хуссейн, 86

Предупреждения: Волошин, 82 – Жонатан, 76

Удаление: Жонатан, 90+4 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Моргун – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Бражко – Шола (Ярмоленко, 77), Шапаренко, Пихаленок (Буяльский, 77), Волошин (Яцик, 85) – Герреро (Бленуце, 46).

«Александрия»: Долгий – Огарков (Жота, 83), Беиратче, Кампуш, Скорко – Булеца, Фернандо, Шостак (Хуссейн, 74) – Цара (Боль, 46), Кулаков (Кастильо, 46), Козак (Жонатан, 64).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 23 (6) – 7 (5)
Угловые: 8 – 2
Оффсайды: 4 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
