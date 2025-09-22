Динамо – Александрия – 2:2. Пенальти, удаление и мяч на 86-й. Видео голов
Подопечные Шовковского не сумели удержать победу, пропустив мяч от Туати в конце встречи
В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.
Уже на первой минуте полузащитник гостей Сергей Булеца расстрелял голкипера «бьело-синих» и открыл счет в матче. «Динамо» ответило точнымм ударом Владимира Бражко еще до перерыва.
Во второй половине игры Пихаленок реализовал пенальти и помог «бело-синим» выйти вперед, однако удержать победу подопечные Шовковского не сумели. Точку в этом противостоянии поставил нападающий «Александрии» Хуссейн Туати на 86-й минуте – 2:2.
Подопечные Александра Шовковского набрали 14 баллов и занимают первое место в турнирной таблице, однако могут вернуться на второе в случае победы донецкого «Шахтера» в этом туре. «Александрия» разместилась на 13-й позиции, в активе клуба – четыре очка.
Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 22 сентября
Динамо – Александрия – 2:2
Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен) – Булеца, 1, Туати, 86
Удаление: Жонатан, 90+4 («Александрия)
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин
ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин
ГОЛ, 2:1! Пихаленок, 63 мин
ГОЛ, 2:2! Туатти, 86 мин
События матча
