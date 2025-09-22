Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Александрия – 2:2. Пенальти, удаление и мяч на 86-й. Видео голов
Премьер-лига
Динамо Киев
22.09.2025 15:30 – FT 2 : 2
Александрия
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 17:41 | Обновлено 22 сентября 2025, 18:20
Динамо – Александрия – 2:2. Пенальти, удаление и мяч на 86-й. Видео голов

Подопечные Шовковского не сумели удержать победу, пропустив мяч от Туати в конце встречи

Динамо – Александрия – 2:2. Пенальти, удаление и мяч на 86-й. Видео голов
ФК Динамо Киев

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Уже на первой минуте полузащитник гостей Сергей Булеца расстрелял голкипера «бьело-синих» и открыл счет в матче. «Динамо» ответило точнымм ударом Владимира Бражко еще до перерыва.

Во второй половине игры Пихаленок реализовал пенальти и помог «бело-синим» выйти вперед, однако удержать победу подопечные Шовковского не сумели. Точку в этом противостоянии поставил нападающий «Александрии» Хуссейн Туати на 86-й минуте – 2:2.

Подопечные Александра Шовковского набрали 14 баллов и занимают первое место в турнирной таблице, однако могут вернуться на второе в случае победы донецкого «Шахтера» в этом туре. «Александрия» разместилась на 13-й позиции, в активе клуба – четыре очка.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 22 сентября

Динамо Александрия 2:2

Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен) – Булеца, 1, Туати, 86

Удаление: Жонатан, 90+4 («Александрия)

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Булеца, 1 мин

ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин

ГОЛ, 2:1! Пихаленок, 63 мин

ГОЛ, 2:2! Туатти, 86 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Уссен Туати (Александрия).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев), асcист Владислав Дубинчак.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Александрия).
