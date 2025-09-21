В понедельник, 22-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команды встречались несколько дней тому назад, но есть пара нюансов. Тогда действо происходило на стадионе «Ника» в Александрии, а сама игра носила кубковый характер. Соответственно команда Александра Шовковского ее начинала в «резервном» составе, тогда как у «полиграфов» на данном этапе такого разделения игроков нет и в помине. И «Динамо» при этом все равно победило, пусть и не без проблем. А как себя покажет «основа» «бело-синих» уже в чемпионате?

