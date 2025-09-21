Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Александрия. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
22.09.2025 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 23:40 |
69
0

Динамо Киев – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

21 сентября 2025, 23:40 |
69
0
Динамо Киев – Александрия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 22-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команды встречались несколько дней тому назад, но есть пара нюансов. Тогда действо происходило на стадионе «Ника» в Александрии, а сама игра носила кубковый характер. Соответственно команда Александра Шовковского ее начинала в «резервном» составе, тогда как у «полиграфов» на данном этапе такого разделения игроков нет и в помине. И «Динамо» при этом все равно победило, пусть и не без проблем. А как себя покажет «основа» «бело-синих» уже в чемпионате?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
22 сентября 2025 -
15:30
Александрия
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
