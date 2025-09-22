Динамо Киев

В понедельник, 22 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

Динамо

Киевляне уверенно начали чемпионат. В стартовых четырех турах были одержаны четыре победы над «Вересом», «Рухом», «Эпицентром» и «Полесьем». В 5 туре «Динамо» довольно неожиданно потеряло очки, сыграв вничью в дерби с «Оболонью». Такие результаты позволяли находиться на вершине турнирной таблицы, однако ковалевский «Колос», уже сыграв свой матч 6 тура, имеет на очко больше.

Интересно, что «Динамо» и «Александрия» свой предыдущий очный матч провели меньше недели назад. Команды встречались в Кубке Украины и подопечные Шовковского одержали победу 2:1 в конце матча благодаря голу новичка Огунданы. В этой игре был задействован откровенно дублирующий состав, в том числе сыграли Захарченко, Тиаре и другой скандальный новобранец Бленуце. Кстати, сначала на него записали автогол, но затем автором взятия ворот признали эксдинамовца Булецу.

В очередной раз травмированные защитники Денис Попов и Александр Тымчик, которые не смогут помочь команде.

Однако не событиями на футбольном поле привлекало к себе внимание в последние дни в инфопространстве. Вышло интервью бывшего игрока и функционера «Динамо» Артема Кравца, в котором он подверг резкой критике саму систему киевского клуба, обвинив ее в непрофессионализме, нежелании качественно работать и коррупции. Правда, «Динамо» решило на это интервью реагировать максимально лаконично, ответив, что сотрудничество с Кравцем завершено и комментировать что-то нет смысла.

Александрия

Вицечемпион Украины переживает не самый лучший период после прошлогоднего триумфа. Ушел главный тренер, покинули клуб ряд ведущих игроков, поэтому приходится строить новую команду, в результате чего результаты страдают.

Вылет из еврокубков был закономерным, хотя и не был сербский «Партизан» командой, которую невозможно было пройти. Однако к двум поражениям на международной арене добавились еще четыре на внутренней. Уже начались разговоры об отставке главного тренера Нестеренко, но они немного поутихли после разгромной победы над ЛНЗ в пятом туре. Хотя там тоже не все было так однозначно и итоговый счет 4:1 не отражал ход событий на футбольном поле, но все знают, что игра забывается, а результат остается.

Еще в первом туре получили удаления Кирилл Ковалец и Луис Кампуш. Первого, являющегося многолетним капитаном команды, отправили в дубль и до сих пор не решили, что с ним дальше делать, ведь Ковалец не играет ни за U-19, ни за основную команду, слухи идут уже и о разрыве контракта. Кампуш же заработал пятиматчевую дисквалификацию, которая закончится как раз после матча с «динамовцами».

Начинает вырисовываться уже костяк команды. До сих пор проблема с забивным форвардом, однако есть явный лидер – Теди Цара пока выглядит лучшим игроком.

История встреч

35 матчей провели команды между собой, абсолютное преимущество на стороне столичного клуба – 27 побед против двух. Еще шесть матчей закончились вничью. Разница мячей – 84:20.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Яцик, Бражко – Волошин, Буяльский, Огундана – Герреро

«Александрия»: Долгий – Скорко, Беиратче, Боль, Ндика – Шостак, Мишнев – Козак, Булеца, Цара – Кулаков

Прогноз на противостояние

Если с «Александрией» справился и дубль киевлян, то основа тоже должна брать три очка. По крайней мере, так на бумаге, но у подопечных Шовковского часто возникают проблемы тогда, когда сами себе их привозят.