Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику

В понедельник, 22 сентября, прошел матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Марсель» и «ПСЖ».

Игра прошла в Марселе на стадионе «Велодром». Хозяева победили со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Наев Агерд, который забил гол на пятой минуте матча.

В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный, который провел полный матч и потерпел первое фиаско в составе «ПСЖ».

«ПСЖ» завершил пятый тур на втором месте, имея 12 очков в активе и уступая «Монако» по дополнительным показателям. У «Марселя» девять очков.

Лига 1. 5-й тур, 22 сентября.

Марсель – ПСЖ – 1:0

Голы: Агерд, 5.

Марсель: Рулье, Агерд, Балерди, Павар, Гринвуд (Ваш 89), Пайшао (Обамеянг 61), Эмерсон, О'Райли, Гейбьерг, Веа (Мурильо 78), Гуири (Надир 79).

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Маркиньос, Пачо (Ли Кан Ин 64), Забарный, Руис, Витинья, Заир-Эмери (Маюлу 73), Хакими, Рамуш (Мбае 89), Кварацхелия.