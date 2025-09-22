Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику
Чемпионат Франции
Марсель
22.09.2025 21:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
Франция
22 сентября 2025, 23:03 |
Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику

«Марсель» победил со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, прошел матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Марсель» и «ПСЖ».

Игра прошла в Марселе на стадионе «Велодром». Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Наев Агерд, который забил гол на пятой минуте матча.

В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный, который провел полный матч и потерпел первое фиаско в составе «ПСЖ».

«ПСЖ» завершил пятый тур на втором месте, имея 12 очков в активе и уступая «Монако» по дополнительным показателям. У «Марселя» девять очков.

Лига 1. 5-й тур, 22 сентября.

Марсель – ПСЖ – 1:0

Голы: Агерд, 5.

Марсель: Рулье, Агерд, Балерди, Павар, Гринвуд (Ваш 89), Пайшао (Обамеянг 61), Эмерсон, О'Райли, Гейбьерг, Веа (Мурильо 78), Гуири (Надир 79).

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Маркиньос, Пачо (Ли Кан Ин 64), Забарный, Руис, Витинья, Заир-Эмери (Маюлу 73), Хакими, Рамуш (Мбае 89), Кварацхелия.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 2
Viktor Shuper
Денис Брегін
