Первая неудача Забарного в ПСЖ. Парижане уступили принципиальному сопернику
«Марсель» победил со счетом 1:0
В понедельник, 22 сентября, прошел матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Марсель» и «ПСЖ».
Игра прошла в Марселе на стадионе «Велодром». Хозяева победили со счетом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Наев Агерд, который забил гол на пятой минуте матча.
В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный, который провел полный матч и потерпел первое фиаско в составе «ПСЖ».
«ПСЖ» завершил пятый тур на втором месте, имея 12 очков в активе и уступая «Монако» по дополнительным показателям. У «Марселя» девять очков.
Лига 1. 5-й тур, 22 сентября.
Марсель – ПСЖ – 1:0
Голы: Агерд, 5.
Марсель: Рулье, Агерд, Балерди, Павар, Гринвуд (Ваш 89), Пайшао (Обамеянг 61), Эмерсон, О'Райли, Гейбьерг, Веа (Мурильо 78), Гуири (Надир 79).
ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Маркиньос, Пачо (Ли Кан Ин 64), Забарный, Руис, Витинья, Заир-Эмери (Маюлу 73), Хакими, Рамуш (Мбае 89), Кварацхелия.
⏱️ 95'— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 22, 2025
Full-time in Marseille.
1️⃣-0️⃣ I #OMPSG - @Ligue1_ENG pic.twitter.com/slIv1xwHFb
