Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Марсель
21.09.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Франция
21 сентября 2025, 15:22
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 21 сентября в 21:45 по Киеву

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Марсель

Очень неоднозначно приступил к сезону прошлогодний вицечемпион Франции. За 4 стартовых поединка Лиги 1 клуб одержал победы над «ФК Парижем» и «Лорьяном», а также дважды минимально проиграл «Ренну» и «Лорьяну». 6 набранных очков позволяют «Марселю» находиться на 8 месте турнирной таблицы.

Свой путь в Лиге чемпионов французы начали не слишком удачно – в 1-м туре основного этапа коллектив проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 2:1. Оба гола «мадридцев» с пенальти забил Килиан Мбаппе.

ПСЖ

Действующие чемпионы Франции и победители Лиги чемпионов начали сезон просто эталонно. В первом же матче коллектив завоевал трофей, одолев «Тоттенхэм» в серии пенальти финала Суперкубка УЕФА. За 4 игры чемпионата Франции коллектив одержал 4 победы над «Нантом», «Анже», «Тулузой» и «Лансом» – эти результаты позволяют парижанам занимать 1-е место турнирной таблицы Лиги 1.

Сезон Лиги чемпионов ПСЖ начали с разгромной победы 4:0 над итальянской «Аталантой». Тем временем, украинский защитник Илья Забарный после летнего перехода постепенно интегрируется в команду и становится стабильным игроком основного состава.

Личные встречи

В последних пяти поединках между командами тотальное преимущество принадлежит «ПСЖ». За это время парижане одержали 5 побед с общим счетом 15:1.

В последний раз «Марсель» побеждал в этом противостоянии еще в феврале 2023 года в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Интересные факты

«ПСЖ» пропустили 3 гола в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд турнира.

Выигрышная серия «Марселя» на домашнем стадионе длится уже 6 поединков подряд. Последний раз команда не выигрывала на Велодроме еще в 25-м туре прошлого сезона Лиги 1 против «Ланса».

В 4 из 5 последних поединках «Марселя» хотя бы 1 команда получала красную карточку.

Возможные стартовые составы

  • Марсель: Ланге – Медина, Агерд, Павар, Мурилльо – Кондогбия, Гомеш – Веа, Надир, Гринвуд – Аубамеянг
  • ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими – Руис, Витинья, Заир-Эмери – Барколя, Рамуш, Кварацхелия

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
