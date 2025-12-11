Бенфика одолела Наполи: какой вклад внесли Судаков и Трубин для успеха?

Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над «Наполи» в 6-м туре Лиги чемпионов – 2:0.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел весь матч, а полузащитник «орлов» Георгий Судаков оставался на поле 76 минут, после чего его заменил Жозе Моуринью.

По данным статистических порталов, Трубин получил оценку 6.9 на WhoScored и 6.7 на Sofascore, Судаков – соответственно 6.6 и 6.7.

Трубин сделал два сейва, перехватил один навес, выполнил 11 точных передач из 30, сделал один вынос, 8 подборов и 20 раз потерял мяч.

Судаков создал один голевой момент, отдал 71% точных передач (15/21), выиграл 40% дуэлей (2/5), успешно один раз прошел соперника в дриблинге, заработал один фол, сделал 5 подборов, один раз нарушил правила и 12 раз потерял мяч.

После шести туров «Бенфика» имеет 6 очков. После четырёх поражений подряд лиссабонцы одержали две победы подряд со счетом 2:0 – сначала над «Аяксом», а теперь над итальянской командой.