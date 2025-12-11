Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это модно». Французский журналист – об отношениях Забарного и Сафонова
Франция
11 декабря 2025, 03:24 |
Пьер Менес прокомментировал сложившуюся ситуацию между украинцем и россиянином

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мыслями об отношениях между украинским защитником «ПСЖ» Ильей Забарным и его российским одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Забарный просто заболел перед матчем с «Ренном». Сейчас стало очень модно, когда игрок заболел в декабре, и это сразу же вызвало подозрения. Мы вообще не знаем, как Забарный и Сафонов ладят в повседневной жизни.

Это, в определенном смысле, их проблемы. Но если ты не можешь преодолеть обстоятельства, чтобы играть в одной команде, то это немного грустно», – сказал Менес в своем блоге.

Ранее во Франции назвали причину, почему Забарный не сыграл с «Ренном».

Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
