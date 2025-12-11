«Это модно». Французский журналист – об отношениях Забарного и Сафонова
Пьер Менес прокомментировал сложившуюся ситуацию между украинцем и россиянином
Известный французский журналист Пьер Менес поделился мыслями об отношениях между украинским защитником «ПСЖ» Ильей Забарным и его российским одноклубником Матвеем Сафоновым.
«Забарный просто заболел перед матчем с «Ренном». Сейчас стало очень модно, когда игрок заболел в декабре, и это сразу же вызвало подозрения. Мы вообще не знаем, как Забарный и Сафонов ладят в повседневной жизни.
Это, в определенном смысле, их проблемы. Но если ты не можешь преодолеть обстоятельства, чтобы играть в одной команде, то это немного грустно», – сказал Менес в своем блоге.
Ранее во Франции назвали причину, почему Забарный не сыграл с «Ренном».
