10 декабря игроки киевского Динамо провели финальную тренировку перед матчем шестого тура Лиги конференций 2025/26 против команды Фиорентина.

Футболисты бело-синих в хорошем настроении под руководством Игоря Костюка и его помощников опробовали газон стадиона Артемио Франки во Флоренции, где уже 11 числа в 19:45 начнут очное противостояние с фиалками.

Динамо за четыре тура еврокубка сумело набрать всего три очка и располагается на 27-м месте. У Фиорентины в активе шесть баллов и 17-я позиция.

ФОТО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем ЛК против Фиорентины

