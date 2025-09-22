Лучший бомбардир года. Определен обладатель Muller Trophy

​22 сентября в парижском театре Шатле собрались звезды мирового футбола. France Football объявит победителя награды Золотой мяч 2025 (Ballon d'Or).

Помимо главной индивидуальной награды, также был вручен Muller Trophy – лучшему бомбардиру года.

Награду получил шведский форвард Виктор Дьекереш, который в прошлом году выступал за лиссабонский Спортинг и выиграл чемпионат Португалии, а также Кубок. Летом он перебрался в лондонский Арсенал.

Дьекереш в прошлом сезоне забил 54 гола за 52 матча. В рейтинге ЗМ-2025 Виктор стал 15-м.

В женской номинации победу одержала Эва Пайор из каталонской Барселоны (43 забитых мяча в 46 поединках).