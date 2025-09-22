Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)

22 сентября в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявит обладателя самой престижной индивидуальной награды. Мероприятие начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!

В 2024 году Золотой мяч выиграл испанский хавбек Манчестер Сити Родри, который обошел звездного бразильца Винисиуса Жуниора.

France Football объявляет результаты голосования: