Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
22 сентября 2025, 19:55 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:22
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявит обладателя самой престижной индивидуальной награды. Мероприятие начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!

В 2024 году Золотой мяч выиграл испанский хавбек Манчестер Сити Родри, который обошел звездного бразильца Винисиуса Жуниора.

(новость обновляется)

France Football объявляет результаты голосования:

  • 11. Педри (Барселона, Испания)
  • 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • 13. Гарри Кейн (Бавария, Англия)
  • 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • 15. Виктор Дьекереш (Арсенал / Спортинг, Шотландия)
  • 16. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
  • 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
  • 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
  • 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • 21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
  • 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)
  • 23. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
  • 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • 25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
  • 26. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Англия)
  • 27. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • 28. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Англия)
  • 29. Флориан Вирц (Ливерпуль / Байер, Германия)
  • 30. Майкл Олисе (Бавария, Франция)

