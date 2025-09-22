Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды
22 сентября в парижском театре Шатле состоится церемония вручения Золотого мяча 2025.
France Football объявит обладателя самой престижной индивидуальной награды. Мероприятие начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.
В 2024 году Золотой мяч выиграл испанский хавбек Манчестер Сити Родри, который обошел звездного бразильца Винисиуса Жуниора.
France Football объявляет результаты голосования:
- 11. Педри (Барселона, Испания)
- 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- 13. Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- 15. Виктор Дьекереш (Арсенал / Спортинг, Шотландия)
- 16. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
- 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
- 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- 21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
- 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)
- 23. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
- 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- 25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
- 26. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Англия)
- 27. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- 28. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Англия)
- 29. Флориан Вирц (Ливерпуль / Байер, Германия)
- 30. Майкл Олисе (Бавария, Франция)
