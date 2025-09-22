С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Помимо Элины, Украину на тысячнике в Китае представят Костюк, Ястремская и Стародубцева
22 сентября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Украину на тысячнике в Китае представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Стародубцева единственная из украинок стартует с первого раунда. Ее первой соперницей будет представительница Австралии Айла Томлянович. В случае победы, Юлия сыграет с пятой сеяной Джессикой Пегулой.
Свитолина получила 11-й номер посева. Во втором круге она поборется с победительницей противостояния Татьяна Мария – Мария Боузкова.
Костюк, посеяная под 23-м номером, в 1/32 финала встретится либо с Магдаленой Френх, либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.
Ястремская – 29-я сеяная – во втором раунде выйдет на корт или с Джессикой Бузас Манейро, или с Жаклин Кристиан.
Поединки первого раунда состоятся 24–25 сентября, а матчи второго круга – 26–27 сентября. Финал запланирован на 5 октября.
Действующей чемпионкой является Коко Гауфф, которая будет второй сеяной. Лидером посева является Ига Свентек. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустит тысячник.
Соперницы украинок на турнире WTA 1000 в Пекине:
- R1: Юлия Стародубцева – Айла Томлянович
- R2: Элина Свитолина [11] – Татьяна Мария / Мария Боузкова
- R3: Марта Костюк [23] – Магдалена Френх / квалифайер
- R4: Даяна Ястремская [29] – Джессика Бузас Манейро / Жаклин Кристиан
Возможные четвертьфиналы Пекина по посеву:
- Ига Свентек [1] – Джессика Пегула [5]
- Мирра Андреева [4] – Чжэн Циньвень [7]
- Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
- Елена Рыбакина [8] – Коко Гауфф [2]
