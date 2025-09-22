Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
WTA
22 сентября 2025, 14:29 |
760
3

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок

Помимо Элины, Украину на тысячнике в Китае представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

22 сентября 2025, 14:29 |
760
3
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 сентября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Украину на тысячнике в Китае представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева единственная из украинок стартует с первого раунда. Ее первой соперницей будет представительница Австралии Айла Томлянович. В случае победы, Юлия сыграет с пятой сеяной Джессикой Пегулой.

Свитолина получила 11-й номер посева. Во втором круге она поборется с победительницей противостояния Татьяна Мария – Мария Боузкова.

Костюк, посеяная под 23-м номером, в 1/32 финала встретится либо с Магдаленой Френх, либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская – 29-я сеяная – во втором раунде выйдет на корт или с Джессикой Бузас Манейро, или с Жаклин Кристиан.

Поединки первого раунда состоятся 24–25 сентября, а матчи второго круга – 26–27 сентября. Финал запланирован на 5 октября.

Действующей чемпионкой является Коко Гауфф, которая будет второй сеяной. Лидером посева является Ига Свентек. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустит тысячник.

Соперницы украинок на турнире WTA 1000 в Пекине:

  • R1: Юлия Стародубцева – Айла Томлянович
  • R2: Элина Свитолина [11] – Татьяна Мария / Мария Боузкова
  • R3: Марта Костюк [23] – Магдалена Френх / квалифайер
  • R4: Даяна Ястремская [29] – Джессика Бузас Манейро / Жаклин Кристиан

Возможные четвертьфиналы Пекина по посеву:

  • Ига Свентек [1] – Джессика Пегула [5]
  • Мирра Андреева [4] – Чжэн Циньвень [7]
  • Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
  • Елена Рыбакина [8] – Коко Гауфф [2]
По теме:
Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Паолини пояснила, как ей удалось оформить камбек в матче против Свитолиной
WTA Пекин жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Айла Томлянович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Футбол | 22 сентября 2025, 09:40 15
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»

Экс-полузащитник «сине-желтых» уверен, что команда Сергея Реброва выплутается из сложной ситуации

Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22 сентября 2025, 04:27 0
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против

«Горняки» не отказались от идеи подписания Александра Назаренко

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
у Элины в 1/8 вырисовывается матч-реванш с паолини
Ответить
0
kadaad .
Марта может быть и пройдет дальше всех, остальные без шансов.
Ответить
0
М
Удачи пожелаем харьковчанке!
Ответить
-2
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем