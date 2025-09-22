С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок

22 сентября состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Украину на тысячнике в Китае представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Стародубцева единственная из украинок стартует с первого раунда. Ее первой соперницей будет представительница Австралии Айла Томлянович. В случае победы, Юлия сыграет с пятой сеяной Джессикой Пегулой.

Свитолина получила 11-й номер посева. Во втором круге она поборется с победительницей противостояния Татьяна Мария – Мария Боузкова.

Костюк, посеяная под 23-м номером, в 1/32 финала встретится либо с Магдаленой Френх, либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская – 29-я сеяная – во втором раунде выйдет на корт или с Джессикой Бузас Манейро, или с Жаклин Кристиан.

Поединки первого раунда состоятся 24–25 сентября, а матчи второго круга – 26–27 сентября. Финал запланирован на 5 октября.

Действующей чемпионкой является Коко Гауфф, которая будет второй сеяной. Лидером посева является Ига Свентек. Первая ракетка мира Арина Соболенко пропустит тысячник.

Соперницы украинок на турнире WTA 1000 в Пекине:

