Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 сентября 2025, 06:50
Завершен 1-й тур ЛЧ, золото Белинской, орел Моуриньо, вылет волейболистов

Главные новости за 18 сентября на Sport.ua

Завершен 1-й тур ЛЧ, золото Белинской, орел Моуриньо, вылет волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 сентября.

1А. Тотальное преимущество в большинстве. Ман Сити уверенно обыграл Наполи
Команда Хосепа Гвардиолы с победы стартовала в Лиге чемпионов

1B. Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Каталонцы переиграли сорок со счетом 2:1 в первом туре главного еврокубка

1С. Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Немецкая команда добыла победу со счетом 5:1

1D. Спортинг отгрузил 4 мяча Кайрату в Лиге чемпионов. Дубль оформил Тринкау
Команда из Казахстана неудачно дебютировала в главном еврокубке

1E. Копенгаген и Байер устроили голевое шоу в конце матча Лиги чемпионов
Поединок первого тура главного еврокубка завершился со счетом 2:2

1F. Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
С 16 по 18 сентября состоялись поединки стартового тура ЛЧ

2А. Золотая Алла и бронзовые неудачи. Как прошли 5 и 6 дни ЧМ по борьбе
В заключительный день соревнований по женской борьбе первое золото Украине принесла Алла Белинская

2B. Украинка Алла Белинская стала чемпионкой мира 2025 по борьбе
В финальном поединке была побеждена соперница из Турции

3А. Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
В Токио продолжается чемпионат мира 2025 по легкой атлетике

3B. Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград

4. ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Португальский специалист договорился о сотрудничестве с лиссабонским клубом

5А. Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Феникс-Мариуполь выбил Металлург Запорожье

5B. Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

5С. Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Подопечные Юрия Вирта отправили в ворота «Полтавы» три мяча в матче 1/16 финала

5D. Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
18 сентября проведено 3 поединка этой стадии

5Е. Подозрительные коэффициенты: в УАФ открыли расследование по матчу Кубка
Нива Тернополь котировалась фаворитом против Полтавы еще до старта матча

6A. Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Сине-желтые сыграли последний матч группового этапа чемпионата мира по волейболу

6B. Сетка плей-офф чемпионата мира по волейболу. Сформированы пары 1/8 финала
Завершился групповой этап мирового первенства

7А. Разгромный реванш. Олейникова вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии
Александра разобралась с Дарьей Семенистой во втором круге соревнования в Толентино

7B. Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
США сыграют против Великобритании, Украина поборется против Италии

7С. Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

8А. Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

8B. «У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Главный тренер сборной Украины прокомментировал информацию греческих журналистов

9А. Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Вернется ли Олег Лужный в «Карпаты»?

9B. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
Роман Безус подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

10А. Ноттингемский лес рубят – щепки летят
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о странностях в новом клубе Александра Зинченко

10B. 39-летний тинейджер, Кейн – вездесущий. 14 мыслей про матч Баварии и Челси
Команда из Мюнхена начала свой путь к победе в ЛЧ

10C. Возвращение звездного имени? Как на ЧМ в США вновь может сыграть Ромарио
Правда, не легендарный бразилец, которому на тот момент будет уже 60…

Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
