Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 17:31 |
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность и продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщил SDNA.

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован 20-кратный чемпион страны «Панатинаикос», который на данный момент ищет нового тренера. Португальский наставник Руй Витория был уволен с должности после поражения в Суперлиге от «Кифисии» (2:3).

По информации источника, на данный момент команду временно возглавил ассистент Христос Контис, однако руководство клуба планирует пригласить Реброва. Стороны провели первые переговоры, в ходе которых представители «Панатинаикоса» сообщили украинцу о своей заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве.

Ребров имеет действующий контракт до июня 2026 года, однако может покинуть расположение сборной Украины уже осенью, если «сине-желтая» команда не сумеет квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в следующем году.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров чемпионат Греции по футболу Панатинаикос Руй Витория отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: SDNA
Node
Забирайте его скорей и увозите за сто морей
Ответить
+12
BVE
Якщо правда, грекам вболівальницька Україна мусить викотити бочку спирту
Ответить
+9
STAH
Слава Панатінаїкосу! Якщо це свята правда.
Ответить
+8
SHN
Вам завернуть?😂
Ответить
+7
CheMP
с детства за Панатинайкос! верю в мудрость их руководства! 
Ответить
+5
MaximusOne
Враховуючи що він ще й віце-президент УАФ, то нам його тяжко буде позбутися.
Ответить
+5
contr
Сірожа я тобі на карту закину 10 000 гривень ! Тільки звали !!!
Ответить
+3
Burevestnik
зараз від на двох кріслах: збірна і в УАФ,
+ в УАФ є дружбан Андрюха.
Йому йти на одне крісло і щоб літом виперли?
Ответить
+3
Marcus
Та не піде він нікуди! У нього зарплата 1.3 млн в рік, плюс купа відкатів та різних плюшок. Що не видно? Сірожка Кашельок вчепився в крісло круча збірної всіма зубами. Ніхто, ніхто не буде вже йому стільки платити ( хіба що УАФ підпише повторний контракт - це звичайно з області фантастики, але те, як вони на нас додають , цілком реально)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ttt
Хер куди він піде. Грекі не терпіли як волелюбна нація....швидко в очко м'ча запхають якщо щось їх не вдовельнить
Ответить
+2
Лига
Скорей бы Ребров уже с__бался из сборной, болельщики уже готовы и билет тебе купить в один конец. Наберись смелости и уйди сам, будь человеком
Ответить
+1
Muskrat2
Якщо опудало не працює та обісране пташками, його викидають. 
Ответить
+1
DK1970
Біжи, Серьожа! Біжи
Ответить
0
ttt
Ребров піде разом з Зе....ось побачите. Коли у повітрі запахне смаженим м'ясом корупціонерів
Ответить
0
vitaha33
В добру путь
Ответить
0
AK.228
Скрестили дружно пальцы 😂😂
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
ниче се как впечатлились игрой и результатами сборной, интересно какие был вкусные матчи ж - чехия, албания, румыния .. кто нас не пи-з-до-хал только
Ответить
0
514839
Та нє - цей дядько буде згоден тільки в разі суміцництва. Хто ж від зарплатні тренера збірної відмовиться? А там ще отримувати і отримувати грошики...
Ответить
0
Vitaly Kozak
Які всі злі. Якщо не він, то хто? з динамівців ще залишився?
Ответить
-1
serhiy1
Будуть Шахтар нагинати з Ребровим. )
Ответить
-3
