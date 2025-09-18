Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свою должность и продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщил SDNA.
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован 20-кратный чемпион страны «Панатинаикос», который на данный момент ищет нового тренера. Португальский наставник Руй Витория был уволен с должности после поражения в Суперлиге от «Кифисии» (2:3).
По информации источника, на данный момент команду временно возглавил ассистент Христос Контис, однако руководство клуба планирует пригласить Реброва. Стороны провели первые переговоры, в ходе которых представители «Панатинаикоса» сообщили украинцу о своей заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве.
Ребров имеет действующий контракт до июня 2026 года, однако может покинуть расположение сборной Украины уже осенью, если «сине-желтая» команда не сумеет квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в следующем году.
За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».
+ в УАФ є дружбан Андрюха.
Йому йти на одне крісло і щоб літом виперли?