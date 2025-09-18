Ноттингемский лес рубят – щепки летят

Одним из главных открытий минувшего сезона АПЛ стал «Ноттингем Форест». Некогда именитая команда, в свое, далекое уже время дважды выигравшая Кубок чемпионов, в «новой эре» явно не блистала. «Лесники» часто исполняли роль «лифта», балансируя между Премьер-лигой и Чемпионшипом.

Однако в сезоне 2024/2025 на «Форест» снизошло озарение. Фактически на протяжении всего сезона команда Нуну Эшпириту Санту находилась в лидирующем квартете и всерьез претендовала на выход в Лигу чемпионов.

Однако на финишной ленточке «красно-белые» ожидаемо выдохлись, и в итоге опустились на седьмое место. Но даже такой итог можно считать несомненным успехом для клуба, явно не хватающего звезд с небосклона. Шутка ли, «Ноттингем Форест» по итогам минувшего сезона пробился в еврокубки (групповой этап Лиги Европы), где (то есть, на евроарене) не выступал аж с 1996 года.

Объяснить ноттингемский феномен достаточно сложно. Дело в том, что по уровню исполнителей «Форест» – посредственная команда. Не говоря уже об уровне ее игры в минувшем сезоне. Это не шутка, а истинная правда: «Ноттингем Форест» – абсолютно худшая команда минувшего сезона АПЛ и по владению мячом, и по среднему количеству передач. Футбол, исповедуемый португальским коучем «лесников», был предельно прост. Точнее, прост запредельно: очень низкий оборонительный блок, ставка на вертикальные забросы и контригру.

Тем не менее, такой незамысловатый футбол долго удерживал команду в верхней части турнирной таблицы. И если бы под рукой Санту была более длинная скамейка запасных, точно быть бы команде в Лиге чемпионов.

Непопадание «НФ» в главный континентальный турнир стало большим разочарованием для собственника клуба – одиозного Эвангелоса Маринакиса. После одного из неудачных матчей «лесников» на финише минувшего сезона разъяренный Маринакис сразу после финального свистка «выкатился» на поле и что-то «втирал» опешившему главному тренеру.

Sky Sports. Эвангелос Маринакис и Нуну Эшпириту Санту

Это «что-то» стало достоянием газетчиков, и опосля Маринакису даже пришлось объясняться. Мол, он не только полностью доверяет тренерскому штабу, но и безмерно счастлив быть частью клуба, который впервые за три десятилетия пробился в еврокубки.

В подтверждение своих слов – о полной поддержке тренерского штаба – Маринакис продлил контракт с Нуну и его штабом до лета 2028 года.

Казалось, что все стало на свои места. Но в реальности все оказалось иначе. После трех туров нового сезона «Ноттингем Форест» отправил Нуну Санту в отставку. И дело тут отнюдь не в неудовлетворительных результатах команды (в «лесников» по одной победе, ничьей и поражении). Тут все сложнее. И одновременно проще.

***

Накануне старта нового сезона всезнающие букмекеры внесли Санту в пятерку тренеров, котором грозит самая быстрая отставка. Практически в «яблочко».

Что же произошло за столь короткое время? А случилось то, что за спортивную часть «Ноттингем Форест» отныне отвечает Гаспар Эду, ранее занимавший аналогичную должность в «Арсенале». Его «переход» из лагеря «канониров» в лагерь «лесников» был достаточно неожиданным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эду Гаспар

Тем не менее, этот переход состоялся. И, как оказалось, этот переход подвел черту под работой Нуну Санту в «Ноттингем Форест».

По информации английских таблоидов, отношения между Эду и Санту были либо ужасными, либо этих отношений не было вовсе. Так или иначе, коммуникаций между тренером и человеком, отныне отвечающим в клубе за все, и за селекцию в том числе, не было. Точнее, не столько не было, сколько Гаспар игнорировал фактически все трансферные запросы Нуну, продвигая в команду «своих» футболистов.

Одним из таких «своих» футболистов стал для «Ноттингема» наш Александр Зинченко. Именно Эду в свое время привел украинца из «МанСити» в «Арсенал». И теперь вот, на «флажке» летнего трансферного окна, забрал его в «Форест».

Забрал на позицию левофлангового защитника, на которой Александр провел большую часть своей английской карьеры. Хотя, ради справедливости нужно отметить, что выбор Зинченко для «НФ» не был приоритетным. «Лесники» хотели на эту позицию латераля «Атлетико» Галана. Но трансфер Хави сорвался, поэтому клуб и переключился на Зинченко.

Интересно, что окромя Зинченко, в недавнее трансферное окно «Форест» подписал еще одного левофлангового защитника – молодого бразильца Куябано. К тому же, в команде имеется основной на данный момент левый защитник – Вильямс, на которого в минувшем сезоне (да и на старте нынешнего) делал ставку Санту.

Тем не менее, все-таки есть резон утверждать, что Зинченко переходил в «Форест» именно в защиту, а не в центр поля. Резон этот основывается на том простом утверждении, что центр поля в команде достаточно хорошо укомплектован. Плюс на эту позицию были приобретены два новых игрока.

В этой связи возникает вполне логичный вопрос: а зачем Зинченко «Ноттингем» и зачем «Ноттингему» Зинченко? Ответить именно сейчас на этот непростой вопрос непросто. Возможно, по ходу сезона мы и получим этот ответ. Сейчас же все видится так, что «лесники» взяли украинца в качестве игрока ротации. Сезон ведь длинный, да еще и на несколько фронтов придется играть.

Немаловажным является и позиция «Арсенала» в данном случае. Лондонский клуб не скрывает, что уже не рассчитывает на Александра. У него остался год по контракту, зарплата – на высоком уровне, а шансов играть в основе – практически никаких. То уж лучше отправить такого игрока в аренду. И для «Арсенала» лучше, и для Зинченко, ведь на новом месте есть хотя бы минимальный шанс на игровое время. На старом месте таких шансов уже практически не осталось.

***

А теперь возвращаемся к теме отставки Санту. С назначением Эду отношения Нуну с владельцем клуба существенно испортились. Испортились до такой степени, что за спиной у Санту «Форест» начал вести переговоры с потенциальными новыми наставниками. На сей счет в СМИ фигурировали две фамилии: Постекоглу и Моуринью. Санту не мог не знать об этом закулисье.

Точнее, он об этом все прекрасно знал. И решил сыграть на опережение. И 22 августа на пресс-конференции заявил, что в клубе творится что-то непонятное. Мол, все должны быть вместе, но сейчас все порознь.

Маринакису не понравился вынос сора из избы. И с того дня для Санту включился обратный отсчет. Португальский тренер рассчитывал все уладить при личной встрече с собственником клуба и Эду, но эта встреча так и не состоялась. К тому же, Эду продолжал игнорировать трансферные «хотелки» Санту, приводя в команду «не тех» игроков.

Гром прогремел в ночь с восьмого на девятое сентября. Странное выбрал время для «грома» Маринакис, не правда ли? Как раз был перерыв в чемпионате Англии, связанный с матчами сборных. Логичнее было бы уволить Санту чуть раньше, чтобы у нового тренера была хотя бы неделя для подготовки к матчу против «Арсенала».

Но по факту получилось так, что для подготовки к матчу против «Арсенала» у нового тренера «Форест», а им оказался Постекоглу, оказалось всего четыре дня. Действительно странно. Неудивительно, что «НФ» проиграл 0:3.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анже Постекоглу

Удивительно и решение Маринакиса остановить свой выбор именно на бывшем тренере «Тоттенхэма». Удивительно не с точки зрения компетенции, а прежде всего философии игры. Санту и Постекоглу – тренеры-антиподы, если судить по минувшему сезону. Постекоглу заточен на атакующий стиль. В минувшем сезоне защита «шпор» размещалась высоко. Очень высоко, если сравнивать с расстановкой защиты «Форест».

Стало быть, новому тренеру придется начинать на новом месте фактически с нуля. Придется сразу почти все сломать, чтобы затем что-то построить. И большой вопрос, получится ли у него.

Но при этом тренере шансы Зинченко иметь хотя бы какое-то игровое время все же выше.