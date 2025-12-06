25-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил два мяча в ворота «Бетиса» в 15-м туре Ла Лиги.

Дубль Торреса стал спасительным для каталонцев: благодаря усилиям нападающего «Барселона» вышла вперед – 2:1.

Испанцу удалось сменить счет всего за пару минут. Первый гол был оформлен на 11-й минуте, следующий – уже на 13-й.

Торрес улучшил свою статистику в текущем сезоне: теперь на счету форварда 12 голов и одна результативная передача.

ВИДЕО. Камбэк за две минуты: как Торрес оформил дубль за Барселону