ВИДЕО. Камбэк за две минуты: как Торрес оформил дубль за Барселону

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 декабря 2025, 20:06 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:08
Ферран перевернул ход игры

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил два мяча в ворота «Бетиса» в 15-м туре Ла Лиги.

Дубль Торреса стал спасительным для каталонцев: благодаря усилиям нападающего «Барселона» вышла вперед – 2:1.

Испанцу удалось сменить счет всего за пару минут. Первый гол был оформлен на 11-й минуте, следующий – уже на 13-й.

Торрес улучшил свою статистику в текущем сезоне: теперь на счету форварда 12 голов и одна результативная передача.

Ферран Торрес Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Бетис - Барселона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
