Яремчук без гола. Олимпиакос с украинцем уничтожил соперника в Греции
Роман появился на футбольном поле на 67-й минуте
6 декабря в 13-м туре чемпионата Греции состоялся матч «Олимпиакос» – «ОФИ Крит».
На стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее была зафиксирована уверенная победа «Олимпиакоса» со счетом 3:0.
Украинский нападающий Роман Яремчук начал игру со скамейки запасных, но получил шанс выйти на поле на 67-й минуте. Записать результативное действие в лиге на свой счет Роману вновь не удалось.
В текущем сезоне чемпионата Греции Роман отыграл шесть матчей, отдав всего один ассист.
Чемпионат Греции. 13-й тур, 6 декабря
«Олимпиакос» – «ОФИ Крит» – 3:0
Голы: Эль-Кааби, 33, 40; Стрефецца, 63
𝟯 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀, 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 🔴⚪️🦁#OlympiacosFC #OLYOFI #slgr pic.twitter.com/SudSlbgGlX— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 6, 2025
