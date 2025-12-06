Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук без гола. Олимпиакос с украинцем уничтожил соперника в Греции
Греция
06 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:46
209
0

Яремчук без гола. Олимпиакос с украинцем уничтожил соперника в Греции

Роман появился на футбольном поле на 67-й минуте

06 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:46
209
0
Яремчук без гола. Олимпиакос с украинцем уничтожил соперника в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в 13-м туре чемпионата Греции состоялся матч «Олимпиакос» – «ОФИ Крит».

На стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее была зафиксирована уверенная победа «Олимпиакоса» со счетом 3:0.

Украинский нападающий Роман Яремчук начал игру со скамейки запасных, но получил шанс выйти на поле на 67-й минуте. Записать результативное действие в лиге на свой счет Роману вновь не удалось.

В текущем сезоне чемпионата Греции Роман отыграл шесть матчей, отдав всего один ассист.

Чемпионат Греции. 13-й тур, 6 декабря

«Олимпиакос» – «ОФИ Крит» – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 33, 40; Стрефецца, 63

По теме:
Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Яремчук вновь забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06 декабря 2025, 04:42 0
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»

Боксер высказался о значимости Олимпиады

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06 декабря 2025, 10:30 1
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...

Заигрываем ТМ практически на все матчи, но прогнозируем и один верховой поединок

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 13:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ
Футбол | 06.12.2025, 17:05
Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ
Гол на 90+5. Астон Вилла дожала Арсенал в конце матча АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
04.12.2025, 22:07 5
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 13
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем