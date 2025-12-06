Яремчук без гола. Олимпиакос с украинцем уничтожил соперника в Греции

6 декабря в 13-м туре чемпионата Греции состоялся матч «Олимпиакос» – «ОФИ Крит».

На стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее была зафиксирована уверенная победа «Олимпиакоса» со счетом 3:0.

Украинский нападающий Роман Яремчук начал игру со скамейки запасных, но получил шанс выйти на поле на 67-й минуте. Записать результативное действие в лиге на свой счет Роману вновь не удалось.

В текущем сезоне чемпионата Греции Роман отыграл шесть матчей, отдав всего один ассист.

Чемпионат Греции. 13-й тур, 6 декабря

«Олимпиакос» – «ОФИ Крит» – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 33, 40; Стрефецца, 63