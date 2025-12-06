Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:38
799
0

ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо

Забитым мячом на 66-й минуте отличился Денис Нагнойный

06 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:38
799
0
ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо
Денис Нагнойный

6 декабря 2025 года, в субботу, на киевской «Оболонь-Арене» встретились «Кудровка» и «Динамо». Команды проводят между собой поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 66-й минуте номинальным хозяевам поля удалось отыграть у киевлян 1 гол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забитым мячом отличился Денис Нагнойный.

ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо

По теме:
ФОТО. Вот что сделали игроки Динамо и Костюк после долгожданной победы
ВИДЕО. Новичок Барселоны забил первый гол мяч за каталонцев
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Денис Нагнойный Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06 декабря 2025, 06:55 6
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06 декабря 2025, 17:47 0
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 декабря в 19:30 по Киеву

Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 13:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Другие виды | 05.12.2025, 22:23
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 47
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
04.12.2025, 22:07 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 13
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 10
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем