Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 19:36 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:38
ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо
Забитым мячом на 66-й минуте отличился Денис Нагнойный
6 декабря 2025 года, в субботу, на киевской «Оболонь-Арене» встретились «Кудровка» и «Динамо». Команды проводят между собой поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
На 66-й минуте номинальным хозяевам поля удалось отыграть у киевлян 1 гол.
Забитым мячом отличился Денис Нагнойный.
