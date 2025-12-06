6 декабря 2025 года, в субботу, на киевской «Оболонь-Арене» встретились «Кудровка» и «Динамо». Команды проводят между собой поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 66-й минуте номинальным хозяевам поля удалось отыграть у киевлян 1 гол.

Забитым мячом отличился Денис Нагнойный.

ВИДЕО. Кудровка отыграла один гол у Динамо