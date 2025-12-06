Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
06 декабря 2025, 19:42 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:45
Моуриньо выступил с заявлением о Трубине после его ошибки против Спортинга

Лиссабонское дерби завершилось ничьей 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В поединке 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на домашнем стадионе встречалась со «Спортингом». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.

Во время эпизода с пропущенным мячом допустил ошибку голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, и главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо подробно прокомментировал этот момент.

«Почему они так сыграли? Пошла нервозность, а все остальное – лишь последствия, ведь они прекрасно понимают, что допустили ошибку. Трубин ошибся, Барренчеа тоже, и Силва – аналогично», – отметил Моуриньо.

Отметим, что другой украинец Георгий Судаков сумел в матче забить гол.

Бенфика Спортинг Лиссабон Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Спортинг
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
