Моуриньо выступил с заявлением о Трубине после его ошибки против Спортинга
Лиссабонское дерби завершилось ничьей 1:1
В поединке 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на домашнем стадионе встречалась со «Спортингом». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.
Во время эпизода с пропущенным мячом допустил ошибку голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, и главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо подробно прокомментировал этот момент.
«Почему они так сыграли? Пошла нервозность, а все остальное – лишь последствия, ведь они прекрасно понимают, что допустили ошибку. Трубин ошибся, Барренчеа тоже, и Силва – аналогично», – отметил Моуриньо.
Отметим, что другой украинец Георгий Судаков сумел в матче забить гол.
