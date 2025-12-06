Моуриньо выступил с заявлением о Трубине после его ошибки против Спортинга

В поединке 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на домашнем стадионе встречалась со «Спортингом». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.

Во время эпизода с пропущенным мячом допустил ошибку голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, и главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо подробно прокомментировал этот момент.

«Почему они так сыграли? Пошла нервозность, а все остальное – лишь последствия, ведь они прекрасно понимают, что допустили ошибку. Трубин ошибся, Барренчеа тоже, и Силва – аналогично», – отметил Моуриньо.

Отметим, что другой украинец Георгий Судаков сумел в матче забить гол.