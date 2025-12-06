10-й хет-трик и 100-е голевое действие оформил Кейн в Бундеслиге
Английский нападающий продолжает свои феноменальные выступления в чемпионате Германии
Гарри Кейн совершил свой 10-й хет-трик и 100-е результативное действие за Баварию в Бундеслиге.
Произошло это в матче 13 тура в котором Бавария на выезде победила Штутгарт со счетом 5:0.
Английский нападающий вышел на замену на 60-й минуте в этой игре и забил три мяча в течение 22 минут (с 66-й по 88-й).
Для того чтобы сделать 10 хет-триков в немецком чемпионате, Кейну понадобилось всего 76 матчей.
Лишь 4 футболиста в истории Бундеслиги имели в своем активе большее количество хет-триков.
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в Бундеслиге
- 32 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 16 – Роберт Левандовски (Польша)
- 12 – Клаус Фишер (ФРГ)
- 11 – Юпп Хайнкес (ФРГ)
- 10 – Гарри Кейн (Англия)
В общей сложности Гарри Кейн совершил уже 100 результативных действий в чемпионате Германии: 79 голов и 21 ассист (за 76 матчей).
Harry Kane has now scored 79 goals and TEN hat-tricks in just 76 Bundesliga appearances for Bayern.— Squawka (@Squawka) December 6, 2025
Only Gerd Müller (32), Robert Lewandowski (16), Klaus Fischer (12) and Jupp Heynckes (11) have more hat-tricks in the history of the competition. 🎩 pic.twitter.com/8k7kY4rcHV
