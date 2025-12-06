10-й хет-трик и 100-е голевое действие оформил Кейн в Бундеслиге

Гарри Кейн совершил свой 10-й хет-трик и 100-е результативное действие за Баварию в Бундеслиге.

Произошло это в матче 13 тура в котором Бавария на выезде победила Штутгарт со счетом 5:0.

Английский нападающий вышел на замену на 60-й минуте в этой игре и забил три мяча в течение 22 минут (с 66-й по 88-й).

Для того чтобы сделать 10 хет-триков в немецком чемпионате, Кейну понадобилось всего 76 матчей.

Лишь 4 футболиста в истории Бундеслиги имели в своем активе большее количество хет-триков.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в Бундеслиге

32 – Герд Мюллер (ФРГ)

16 – Роберт Левандовски (Польша)

12 – Клаус Фишер (ФРГ)

11 – Юпп Хайнкес (ФРГ)

10 – Гарри Кейн (Англия)

В общей сложности Гарри Кейн совершил уже 100 результативных действий в чемпионате Германии: 79 голов и 21 ассист (за 76 матчей).