  4. Бетис – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
06 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 06 декабря 2025, 19:49
6 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в 19:30 стартовал матч 15-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Команды встретились на арене «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

Ла Лига. 15-й тур, 6 декабря

«Бетис» – «Барселона» – 1:2 (обновляется)

ВИДЕО. Новичок Барселоны забил первый гол мяч за каталонцев
ВИДЕО. Камбэк за две минуты: как Торрес оформил дубль за Барселону
ВИДЕО. Огненный старт: Антони на 6-й минуте забил в ворота Барселоны
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
